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蘇清泉參訪核三廠重申支持核電延役　因應AI+高科技發展

▲蘇清泉等立委參訪核三廠 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲蘇清泉等立委參訪核三廠 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

立院藍綠白三黨共五位立委，今（10）日前往恆春參訪核三廠，了解核三廠降載與核三廠區周邊設置光電廠規劃內容。國民黨立委蘇清泉表示，綠能與核電完全不相衝突，為了支持台灣發展AI產業需要大量用電，他重申支持核電廠延役，希望政府查納建言，揚棄意識型態，做對的決定。

▲蘇清泉等立委參訪核三廠 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲蘇清泉等立委參訪核三廠 。（圖／蘇清泉服務處提供）

國民黨立委蘇清泉、陳菁徽、民眾黨立委張啟楷、陳昭姿，及民進黨立委徐富癸一行5人，在台電公司副總經理陳銘樹、核發處長林志保等人陪同下，10日上午赴屏東恆春參訪核三廠，包括屏東縣議員盧玟欣、潘翠雲、恆春鎮長史尤經、車城鄉長陳政雄、滿州鄉長古榮福及鄰近村里長十餘人也都到場表達關心。

蘇清泉指出，核能與綠能並不相衝突，台灣要往高科技、AI等產業發展，需要大量穩定的電力，綠能所能提供的只是杯水車薪，各界都對電力供應相當關心，因此在立院教育委員會審查核電延役相關法案的同時，藍綠白立委也都到核三廠來現場勘查核三廠，南北同步分進合擊，希望能將核電廠保留下來。

蘇清泉強調，今天現勘得知核三廠一號機正在降載，立委們特別關心機組現在狀況，但降載到停止運轉後，未必一定就此停機除役，可趁此時檢視內部機件設備是否須要更新或保養維修，若要再重啟，當然這些必要的檢修，仍須停機後才能按照流程進行。

台電核三廠共使用兩部機組，其中一號機商轉執照年限至今年7月27日到期，目前已經進入降載，二號機商轉執照至明年5月到期；台電簡報指出，核三廠兩部機組現穩定發電容量為每小時98萬度。現核三廠內既有風光發電，裝置容量最高共計每小時0.49萬度，尚不及核電的0.5%。

另據台電簡報，利用核三廠區推動光電開發工程「馬鞍山光電計畫」，將於核電廠既有運轉範圍外、台電核三自有土地範圍內，設置太陽能發電裝置，其中沿屏鵝公路一側單身宿舍、南灣宿舍等23棟建物，設置屋頂型光電板，核電運轉範圍周邊土地分六區設置地面型光電板，全區將於116年4月完成併聯發電，預估裝置容量每小時4.39萬度。

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