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2024單車天使台灣校際騎行「媽祖騎跡-輪霸西濱」　圓夢成功

▲2024單車天使台灣校際騎行圓夢成功

▲2024單車天使台灣校際騎行，抵達茂林光電中壢廠終點站。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著2024單車天使騎行隊伍，在茂林光電董事長李滿祥率員工列隊接迎下，成員們依序衝過位於茂林光電中壢廠的終點線，第12屆單車天使圓夢公益之旅台灣段「媽祖騎跡-輪霸西濱」，為期5天活動，圓夢成功。分享會中，北埔國中一名同學說，因參加這次騎行，他改變自己熬夜的作息，挑戰自己，台下聆聽的李滿祥董事長堆滿讚許的笑容。

▲2024單車天使台灣校際騎行圓夢成功

單車天使神州圓夢公益之旅活動，是兩岸第一個以單車騎行為載體的體育公益活動，由楊民忠老師於2012年創立，獲得重視教育與孩子健康的茂林光電董事長李滿祥支持，致力於讓兩岸偏遠山鄉的學生以騎行體育為媒介，實現孩子們的成長、歷練。

▲2024單車天使台灣校際騎行圓夢成功

單車天使神州圓夢公益之旅，今年為第12屆，陸續幫助11所學校、兩所育幼院的共1000多名小勇士，在兩岸63個都市累計騎行超過13000公里。2024單車天使台灣校際騎行「媽祖騎跡-輪霸西濱」活動，於7月7日迄11日展開，為期5天，來自桃園市、新竹縣、彰化縣等地的逾40名小騎士由嘉義東石國中出發，途經嘉義縣、彰化、苗栗、新竹、桃園等地，今日在茂林光電站(位於中壢區民權路上)結束騎行。

▲2024單車天使台灣校際騎行圓夢成功

教練鄧正榮說，5天的時間裡，單車天使們通過騎行的方式，到達並參觀北港朝天宮、雲林布袋戲館、西螺大橋廣場、怪獸百寶村、鹿港天后宮、伸港福安宮、美高濕地、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、好望角、長青之森、南寮漁港、南莊老街等供奉媽祖的宮廟，而以「媽祖騎跡-輪霸西濱」為活動名稱，大家跨越山海、沿攬寶島之美，體味台灣媽祖文化的慈悲精神，留下圓夢騎跡。

▲2024單車天使台灣校際騎行圓夢成功

11日是活動最後一天，小騎士們最後的衝刺到達茂林光電中壢廠，於感恩分享會中獲得勇氣獎章。學校為感謝各方資助,來自新竹北埔中學的學生進行了精彩的舞獅表演，彰化萬合小學陶笛演出,東石國中的學生呈現了出色的舞蹈表演，慶祝福單車天使的公益之旅順利圓滿，也希望能為每位參與者帶來無盡的歡樂和感動。希望這段旅程給他們帶來的收穫和成長，能讓他們在人生道路上，不畏艱難險阻，繼續奮勇向前。

▲2024單車天使台灣校際騎行圓夢成功

茂林光電董事長李滿祥說，孩子們勇氣可嘉，值得讚揚，祈願未來日子中，以堅毅精神無畏各方挑戰。李滿祥董事長也為小勇士們頒發2024媽祖騎跡-輪霸西濱紀念獎章。這是對小勇士、老師、志工和工作人員們的肯定，更是激勵大家能堅持不懈地完成接下來的騎行挑戰。

▲2024單車天使台灣校際騎行圓夢成功

本次單車天使公益圓夢之旅活動為期15天，台灣段完成之後，單車勇士們還將前往大陸有關媽祖的地區，繼續進行「媽祖騎跡」。包括：茂林光電李滿祥董事長、桃園楊明國中王瑞蓮校長、新竹北埔國中巫季烈校長、彰化萬合國小陳金鍠校長，逾40名的小騎士和家長們，出席活動。

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