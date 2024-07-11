晶片業帶動發展！　瑞銀：台灣2028年「百萬富翁估增47%」全球居冠

▲瑞銀預計，台灣受晶片業帶動，2028前百萬美元富豪估增47%。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

瑞士銀行最新報告顯示，英國的百萬富翁可能在2028年可能會減少近六分之一，而美、德、法和日本等國的百萬富翁人數將增加。報告強調，台灣得益於晶片產業發展，百萬富翁人數將大幅增加47%，是所有地區中增幅最大的。

據路透社報導，瑞銀7月10日發布《2024年全球財富報告》，預計在2028年的時候，英國以美元計的百萬富翁人數可能會從2023年的306萬1553人下降17%至254萬2464人，而荷蘭的百萬富翁人數將從123萬1625人下降4%至117萬9328人。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家多諾萬（Paul Donovan）表示，英國的百萬富翁人數減少反映了當地目前的百萬富翁數量「高得不成比例」，而各國制裁俄羅斯的決定也對英國產生了顯著影響。

他認為，英國取消「非本地」身分政策也產生了一定影響，因為該政策讓富裕的外國居民可避免繳交海外收入稅，導致部分富豪隨著其他國家的低稅率政策移動，前往杜拜、新加坡等低稅收地區；同時英國針對富人的稅收政策以及新工黨政府對私立學校徵稅的提議，削弱了高端房產的需求。

▲瑞銀預計英國的富豪人數將會減少。（圖／路透）

儘管如此，瑞銀預測，美國在2028年的百萬富翁總數將增加16%、德國增加14%、法國增加16%、日本增加28%、西班牙增加12%、義大利增加9%。全球範圍內，52個市場的成人資產超過100萬美元的人數將增加，其中台灣因微晶片產業的推動，百萬富翁人數增幅最大，增幅預計高達47%。

瑞銀表示，報告中的「財富」定義包括金融資產的價值加上家庭擁有的實際資產，減去他們的債務。這份報告基於56個市場，佔全球財富的92.2%左右。整體而言，以美元計算，全球財富在2022年下降3%後，2023年增加了4.2%。

報告還指出，亞太地區在瑞銀報告發布的15年裡，財富增長最快，增長了近177%；其次是美洲，增長了近146%；歐洲、中東和非洲（EMEA）僅增長了44% 。然而，亞太地區的債務成長也最為迅猛，自2008年以來，該地區的總債務成長了192%以上，反映了亞太地區經濟成長和財富累積的雙刃劍效應。