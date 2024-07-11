　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

晶片業帶動發展！　瑞銀：台灣2028年「百萬富翁估增47%」全球居冠

▲▼從象山望向台北101景。（圖／CFP）

▲瑞銀預計，台灣受晶片業帶動，2028前百萬美元富豪估增47%。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

瑞士銀行最新報告顯示，英國的百萬富翁可能在2028年可能會減少近六分之一，而美、德、法和日本等國的百萬富翁人數將增加。報告強調，台灣得益於晶片產業發展，百萬富翁人數將大幅增加47%，是所有地區中增幅最大的。

據路透社報導，瑞銀7月10日發布《2024年全球財富報告》，預計在2028年的時候，英國以美元計的百萬富翁人數可能會從2023年的306萬1553人下降17%至254萬2464人，而荷蘭的百萬富翁人數將從123萬1625人下降4%至117萬9328人。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家多諾萬（Paul Donovan）表示，英國的百萬富翁人數減少反映了當地目前的百萬富翁數量「高得不成比例」，而各國制裁俄羅斯的決定也對英國產生了顯著影響。

他認為，英國取消「非本地」身分政策也產生了一定影響，因為該政策讓富裕的外國居民可避免繳交海外收入稅，導致部分富豪隨著其他國家的低稅率政策移動，前往杜拜、新加坡等低稅收地區；同時英國針對富人的稅收政策以及新工黨政府對私立學校徵稅的提議，削弱了高端房產的需求。

▲瑞銀調查顯示央行三大憂慮，通膨、疫情、債務 。（圖／路透）

▲瑞銀預計英國的富豪人數將會減少。（圖／路透）

儘管如此，瑞銀預測，美國在2028年的百萬富翁總數將增加16%、德國增加14%、法國增加16%、日本增加28%、西班牙增加12%、義大利增加9%。全球範圍內，52個市場的成人資產超過100萬美元的人數將增加，其中台灣因微晶片產業的推動，百萬富翁人數增幅最大，增幅預計高達47%。

瑞銀表示，報告中的「財富」定義包括金融資產的價值加上家庭擁有的實際資產，減去他們的債務。這份報告基於56個市場，佔全球財富的92.2%左右。整體而言，以美元計算，全球財富在2022年下降3%後，2023年增加了4.2%。

報告還指出，亞太地區在瑞銀報告發布的15年裡，財富增長最快，增長了近177%；其次是美洲，增長了近146%；歐洲、中東和非洲（EMEA）僅增長了44% 。然而，亞太地區的債務成長也最為迅猛，自2008年以來，該地區的總債務成長了192%以上，反映了亞太地區經濟成長和財富累積的雙刃劍效應。

ET快訊
羈押鄭文燦今3度對決！　法官曝光
全套3000元！11女接客　男見警急喊：我有穿衣服
11人中毒！　南港鵝肉店「廚房噁況」曝
二伯罕見動怒！　大動作切割「看一次檢舉一次」
韓千萬YTR遭拍性愛片　驚悚暴打音檔曝：饒了我
倒數6天退休！警長赴林士傑靈堂...喊：希望退休前破案
韓國旅遊「3種店」絕對不要去　達人曝內幕：把你當肥羊！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又是波音！美航180人客機起飛前爆胎冒煙

砸550萬「斷骨增高」爆紅！　網紅千萬麥拉倫被撞爛

日男持手榴彈闖夏威夷機場！企圖登機被捕　警認：當天就放人了

晶片業帶動發展！　瑞銀：台灣2028年「百萬富翁估增47%」全球居冠

19歲女傳訊向友求救「被綁架到單身趴」　遭新郎多男集體性侵

全球最性感運動員！入選奧運代表隊落淚：夢想成真

飛機廁所「暗藏機關」！不用手就能開垃圾桶　她當空姐26年也不知

22歲女與閨蜜一起殺死糖爹　砍下「右手拇指」解鎖帳戶狂血拚

16歲輟學生子、37歲當嬤　她44歲翻轉底層成英副首相！

參院民主黨人第一槍！　議員投書「公開要求拜登退選」

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

王子連2天半夜「現身席惟倫家」　又爆熱戀..雙方公司回應

又是波音！美航180人客機起飛前爆胎冒煙

砸550萬「斷骨增高」爆紅！　網紅千萬麥拉倫被撞爛

日男持手榴彈闖夏威夷機場！企圖登機被捕　警認：當天就放人了

晶片業帶動發展！　瑞銀：台灣2028年「百萬富翁估增47%」全球居冠

19歲女傳訊向友求救「被綁架到單身趴」　遭新郎多男集體性侵

全球最性感運動員！入選奧運代表隊落淚：夢想成真

飛機廁所「暗藏機關」！不用手就能開垃圾桶　她當空姐26年也不知

22歲女與閨蜜一起殺死糖爹　砍下「右手拇指」解鎖帳戶狂血拚

16歲輟學生子、37歲當嬤　她44歲翻轉底層成英副首相！

參院民主黨人第一槍！　議員投書「公開要求拜登退選」

美國男籃熱身賽首戰險輸球　戴維斯扮板凳暴徒領軍大逆轉

訪問／SJ參戰爭奪「2024訪台韓星」冠軍！　東海：去台灣拍電視劇

「仲夏寶島號」7／13啟程　台鐵公布24處蹲點拍攝熱點

經典賽感受台灣球迷氣氛　張育成談返台關鍵：大聯盟沒有遺憾

大成攜手三軍總醫院打造全新餐飲商場　明年Q2開幕

我支持這樣的急轉彎！　藍委喊話民進黨：挺核就「光明正大講出來」

在台灣「加啦啦隊比較容易紅？」　大票點頭：女團能做啥

又是波音！美航180人客機起飛前爆胎冒煙

寶蓮禪寺捐1000件反光背心　里港長輩交通安全更有保障

塔位換「風水寶地」被拒　找天道盟砸墓碑破壞棺木...拉出遺骨

國際熱門新聞

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

達人曝：韓國旅遊3種店絕對不要去！

美參院要求在台設緊急庫存　國防授權法送審議

21歲女騎士遇《絕命終結站》　停紅燈遭「巨木陣砸飛」

2客機差點相撞　生死交叉畫面曝光

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

日本海自護衛艦「進入中國領海」！

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

水電工觸電昏迷！82歲嬤靠YT影片救了他

深夜被導航到「詭異捷徑」　男困山區3小時

南海緊張　菲律賓空軍抵澳洲參加聯合軍演

日本與那國島天氣晴朗　罕見肉眼可見台灣東海岸

好萊塢第一槍！　喬治克隆尼公開呼籲拜登退選

致命行星下玻璃雨！　NASA曝星球上「瀰漫臭雞蛋味」

更多熱門

相關新聞

22歲女殺死糖爹　「砍下拇指」解帳戶血拚

22歲女殺死糖爹　「砍下拇指」解帳戶血拚

美國華盛頓特區警方指控2名女子犯下命案。身為應召女郎的22歲女子格雷(Tiffany Taylor Gray)被控從事性工作時，與19歲女子米勒(Audrey Miller)將53歲糖爹法西爾(Fasil Teklemariam)殺害，並用砍下來的手指解鎖帳戶、上網購物。

Google普及「暗網報告」　查找個資是否外洩

Google普及「暗網報告」　查找個資是否外洩

女乘客大鬧「啃咬空服員」　飛機緊急迫降

女乘客大鬧「啃咬空服員」　飛機緊急迫降

眾院傳喚3白宮助手　要求解釋拜登健康

眾院傳喚3白宮助手　要求解釋拜登健康

史上最大約！張育成加盟富邦3.5年9250萬

史上最大約！張育成加盟富邦3.5年9250萬

關鍵字：

瑞銀百萬富翁美國北美要聞英國台灣晶片Paul Donovan

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面