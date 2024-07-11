8成蛋雞養在格子籠「高溫被熱死」　動保團體籲改善產業體質

▲台灣8成蛋雞場為成排的格子籠，夏天炎熱高溫易造成雞隻熱緊迫。（圖／台灣動物社會研究會提供）



生活中心／台北報導

立法院經濟委員會今（11）日召開「成立進口雞蛋調查小組」會議，台灣動物社會研究會在議場外召開記者會，為全台近4千萬隻產蛋母雞的痛苦處境陳情，呼籲立委們正視台灣蛋雞產業殘忍落後，體質極差，8成蛋雞飼養與產銷調節皆以虐待母雞手段進行的真相，應盡速制定法令從源頭改善台灣蛋雞產業體質。

台灣動物社會研究會指出，傳統「格子籠」飼養蛋雞是把2到4隻母雞塞進約莫A4紙張大小的窄小籠子裡，母雞吃喝拉撒都在籠裡，無法展現任何自然行為，連展開翅膀清理寄生蟲的空間都沒有，夏天許多母雞在籠子裡承受嚴重的熱緊迫，被活活悶熱至死，冬天又飽受酷寒的威脅，動彈不得的母雞身心痛苦抑鬱，導致產能低落不穩定，長年面臨產銷失衡狀況。

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研究會批評，農業部在雞蛋不足或過多的產銷失衡時，將「延緩或加速母雞淘汰」當作調節手段。去年蛋荒蛋價高漲，農業部公然呼籲蛋農以將母雞斷食限水的「強迫換羽」方式，逼迫產能下降的老母雞繼續產蛋；今年雞蛋過剩，農業部又花上千萬補助蛋農加速淘汰寡產母雞，浪費人民納稅錢。

▲台灣動物社會研究會籲立委制定法令改善台灣8成蛋雞受虐產業體質 。（圖／記者屠惠剛攝）



近年來極端氣候帶來高溫威脅，台灣動物社會研究會6月中實地前往格子籠蛋雞場訪查，蛋農表示已有不少蛋雞被熱死，隨處可見斃死屍體，活著的母雞則是在狹小的格子籠裡努力張口喘氣、爭奪空間，承受嚴重的熱緊迫與被囚禁的痛苦。

台灣動物社會研究會呼籲，立法院經濟委員會主責農業發展，除了追查進口蛋爭議，更應要求農業部不得以虐待動物的強迫換羽，以及拿人民納稅錢補助淘汰蛋雞以調節產銷的方式，應效仿歐盟、紐澳、印度從源頭立法禁止強迫換羽行為。此外更需積極立法，帶動台灣畜牧產業轉型，接軌國際友善飼養，制定台灣格子籠飼養的落日期程，從源頭改善蛋雞處境以穩定產銷。

▲近年來極端氣候帶來高溫威脅，蛋農表示已有不少蛋雞被熱死。（圖／台灣動物社會研究會提供）