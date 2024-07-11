熱帶性低氣壓最快周日生成！一圖看懂午後雷雨區

▲明日午後雷陣發生在大台北、宜蘭花蓮及各地山區，山區可能有局部性大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署預報員劉宇其指出，明（12）日午後雷陣雨在大台北、宜蘭、花蓮及各地山區都有發生的機會，山區可能有局部大雨，周五午後雷雨區擴大，西半部也會降雨，而目前在南海到菲律賓一帶的低壓帶，周日以後不排除發展為熱帶性低氣壓，是否變成颱風仍待觀察。

劉宇其說，未來一周台灣仍是夏季典型天氣型態，高溫炎熱及午後雷陣雨發生。明日吹西南風，台東有焚風發生機會，高溫在38度以上，其他地方則33至36度，午後雷雨區域在大台北、宜蘭、花蓮及各地山區，其中山區有局部性大雨發生的機率。

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▲未來天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周五環境偏南風，午後雷雨區會變廣，除了大台北、宜蘭、花蓮及各地山區有午後雷陣雨，西半部也有午後雷雨，各地高溫33至36度。周日至下周四吹東南風，迎風面台東、恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨在西半部及宜花山區。

至於熱帶系統發展情形，劉宇其指出，目前低壓帶雲系在菲律賓到南海發展當中，結構還不很好，這幾天慢慢組織起來，周日以後不排除發展成為熱帶性低氣壓，但是否增強成為颱風，須持續觀察。

▲未來高溫趨勢。（圖／氣象署提供）