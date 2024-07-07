「市長陪你拍」慈濟高中登場　黃偉哲期勉市長獎得主保持勇敢及創新

▲一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場，7日下午在慈濟高中舉行，台南市長黃偉哲親自頒獎給9區國中小及補校，共計73校1394名獲獎學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮第4場，7日下午在慈濟高中舉行，台南市長黃偉哲親自頒獎給東區、南區、安平區、仁德區、關廟區、龍崎區、新市區、歸仁區、新化區等9區的國中小及補校，共計73校1394名獲獎學生，黃偉哲肯定學子們在各領域優秀的表現，也期勉學子保持勇敢及創新的心迎接未來挑戰。

市長黃偉哲表示，非常榮幸來頒發市長獎，在座的每一位同學都是各校最優秀的，其中也不乏有人3年前就曾經得過市長獎，在競爭越來越激烈的環境中還能持續保持優秀得到市長獎非常難得，恭喜各位。

黃偉哲祝福每位畢業生，將來面對其他縣市，甚至來自其他國家的競爭對手可以脫穎而出，同時要保持初心為自己的人生目標堅持努力，但他也叮囑畢業生們，對自己的成就不要驕矜，也不會輕視自己的對手、疏忽於對自己的生活周遭的關注，畢業不是學習的終點，而是下一個階段的起點，祝福所有畢業的同學在人生的下一個階段，持續有優秀的表現，在各個領域都是常勝軍，榮耀自己，也榮耀台南。

教育局表示，自2021學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每一位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。今年更進一步運用數位科技，不管有沒有獲得市長獎，都可以下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡與市長合影，希望藉此祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。

7日的「市長陪你拍」參加同學仍是花招百出，大家接力持續挑戰黃市長的體能極限，劈腿、一字馬、下腰、敬禮、公主抱等常見動作仍然少不了，自備道具、手機要跟市長一起擺拍的也很常見，黃偉哲則是笑咪咪的來者不拒，繼續燃燒他的小宇宙，完成每位同學的合照願望。

仁德文賢國中顏詠羚今年獲市長勵志獎，生長在單親原住民家庭的詠羚，雖然家中經濟狀況並不理想，但仍生性樂觀，處逆境展現韌性，尤其在音樂上展現過人的天賦，專精於二胡，抓緊每一個機會努力爭取獎助學金，於台南市音樂比賽、全國性音樂比賽中皆有優異表現。未來她希望可以成為一名音樂家，透過音樂來幫助一樣處於逆境、需要鼓勵與協助的孩子們。

獲市長優學獎的勝利國小陳以勒在學業上勤奮努力，成績優異，在多場小提琴比賽中獲得非常卓越的成績，參加科展比賽也獲得相當優異的成績。課餘時間，更積極參加校內足球隊的訓練，並在比賽中表現出色。

永華國小郭權愷患有「先天性成骨不全症」，一摔倒就骨折，常頻繁進出醫院，儘管經歷無數次手術，仍展現鋼鐵般的意志力，克服重重難關。權愷貼心孝順，會叮囑爸媽休息、幫忙家務，也是品學兼優的好學生，獲頒市長勵志獎。

獲市長體育獎的紅瓦厝國小莊承燁從小對桌球有興趣，四年級時新冠疫情線上學習期間才發現有聽力障礙，且快速惡化。但樂觀進取的他卻不服輸，逆境中拚搏取得U11少年國手，五年級入選聽障桌球國家代表隊，並在國際賽事榮獲男子組雙打第2名。今年5月，再次入選U13少年國手，也再次入選聽障桌球代表隊，將於11月前進伊朗為台灣爭取佳績，用實力證明生命的韌性。

教育局補充表示，目前線上版「市長陪你拍2.0—台南版人生四格」IG濾鏡，自開放使用迄今，不到一個月已有超過1.4萬人次瀏覽、破萬人熱情參與，鼓勵大朋友、小朋友踴躍下載使用，下載處如下：黃偉哲市長IG（網址：https://www.instagram.com/ar/2741680859328732/）。