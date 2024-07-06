台北車站「靈堂風」市集！活動現場直擊　民眾笑：有橋可以過

▲「台灣市博會海味市集」吹靈堂風暴紅，現場也有橋的設計。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台北車站大廳時常外租辦活動，今明兩天租給經濟部商業發展署工商輔導中心舉辦「台灣市博會海味市集」，不過攤位設計卻被網友評為「靈堂風」爆紅，今也吸引不少民眾逛展，有民眾發現攤位間有一座橋，笑稱「是奈何橋嗎」、「有橋可以過喔」。外租場地的台鐵公司則表示，台鐵尊重主辦單位經濟部規劃。

台北車站一樓大廳外租外部單位辦活動，經濟部商業發展署工商輔導中心舉辦今(6日)起到周日舉辦「福祿壽台灣市博會海味市集」，以海味市集為主軸設置攤位。

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不過單位設計卻遭網友拍下po上臉書社團「路上觀察學院」，指「路過北車，奇妙的氛圍」，引起網友朝聖，直呼：「靈堂風」、「以為在紀念拆除的一殯」、「好莊嚴」、「該包多少」、「我差一點鞠躬、雙手合十」。

▲台北車站市集活動被說像靈堂。（圖／翻攝路上觀察學院）

該活動今也吸引不少民眾到現場朝聖逛展，有民眾更發現攤位旁出現一座橋，笑稱「是奈何橋嗎」，也有網友拍照上傳笑指「有橋可以過喔」，不過也有民眾認為是復古傳統市集的呈現。而該展場設計風格也讓該台灣市博會市集爆紅。

今日前往逛展的民眾受訪時表示，不懂這座橋的用意是啥，看網友說很像是奈何橋，真的太幽默了，但小朋友倒是玩得很開心。

▲▼台北車站「台灣市博會海味市集」吹靈堂風暴紅，引發民眾熱議。（圖／讀者提供）

民眾笑稱，市集現場人很多，但整體設計滿奇怪的，幸好現場燈很亮，不然加上過於傳統攤位設計，會顯得莊嚴肅穆哀戚，而且舞台上剛好有樂團要演奏，就更有悲傷的感覺。會不會主辦單位刻意操作？想創造話題，不過真的有引人關注。

對此，外租場地的台鐵公司表示，台鐵公司尊重主辦單位經濟部的規劃，故不予回應。

▲台北車站外租場地活動「台灣市博會海味市集」吹靈堂風暴紅。（圖／讀者提供）