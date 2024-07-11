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川普副手3大人選曝光　「挺台參議員」盧比歐也被點名

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲川普聲勢看好，副手人選也備受關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨全國大會下周登場，屆時將正式提名總統候選人，川普究竟選擇誰作為副手，也因此備受關注。消息人士已經透露3個人選，其中包括力挺台灣的佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）。

共和黨全國大會7月15日至18日將在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行，而川普身邊的消息人士向《福斯新聞》等媒體透露，他最可能的3個副手人選，包括佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）、俄亥俄州參議員范斯（JD Vance）、北達科他州長柏根（Doug Burgum）。

2016年共和黨激烈的初選期間，盧比歐與川普多次交鋒，但在川普入主白宮之後，也成為對方的堅定盟友。不過，2人都居住在佛州，與美國憲法第12修正案關於「正副總統候選人不得居住在同州」的規定互相衝突。而川普被問及居住問題是否會影響關於盧比歐的決定時，卻表明「不會」。

▲美國參議院情報委員會代理主席、挺台派共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲挺台共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）被點名。（圖／路透）

范斯是川普在參議院的重要盟友，也被視為前總統陣營的忠堅份子及明日之星。川普近期否認了他討厭范斯蓄鬍的傳言，「他看起來很棒。他看起來就像林肯年輕的時候。」

柏根今年1月公開表態支持川普，此後一直被視為前總統的主要代理人，且2人都認為墮胎問題應該交由各州決定。川普談到柏根時也說，「我認為道格（柏根）很棒。」

川普10日接受《福斯新聞》採訪，被問及副手人選時說，「我覺得我心裡已經蠻確定了」，至於宣布時機，「我想在全國大會做這件事。你知道的，過去他們都在大會上這麼做，實際上也讓大會變得非常激勵人心。」

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