祖克柏要小心了！川普放話當選就要抓「選舉詐欺者」：送去監獄關

▲2019年9月，川普曾在白宮接見祖克柏。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普尋求重返白宮的可能，今年11月總統大選將代表共和黨迎戰現任總統拜登，終結上一次大選時兩人的恩怨情仇。然而，川普日前又放話，表示自己如果當選總統，就會把臉書共同創辦人祖克柏等選舉操控者們送進監獄，還點名警告祖克柏「給我小心一點」。

根據美媒《商業內幕》，川普於當地時間9日透過自家創立的社群平台Truth Social發文，稱假設他11月成功當選美國總統，則會將「選舉詐欺者」送進監獄，「他們沒有羞恥心！我只能說，假設我當選總統，我們將以前所未有的程度追捕選舉舞弊者，將他們長期監禁。」

川普點名罪魁禍首是臉書的共同創辦人祖克柏，「我們已經知道你是誰了，別這麼做！祖克柏，你給我小心一點。」

川普相當關注由共和黨提出的法案《保障美國選民資格法案》，該法案要求公民必須提供身分證明文件驗明真身，才能夠登記投票，以確保將非公民者排除在選舉資格之外，法案於當地時間本月10日在共和黨所主導的眾議院通過。

川普在發文中提及《保障美國選民資格法案》時，特別點名要求祖克柏「小心一點」。

此前，川普曾於去年2月透過Truth Social發文，並將網址連結至《福斯新聞》的一篇報導，他指控祖克柏在選舉中舞弊、向喬治亞州選舉委員會捐贈200萬美元，「為何他沒有被起訴？民主黨只知道如何作弊。如果是美國，就不會再拖延太久！」

報導指出，如今美國民主黨候選人兼現任總統拜登於6月27日在首場辯論會中表現糟糕，出現許多言語失誤和語句不連貫，因此川普當選的可能性一天比一天還要來得高，川普的民調甚至遙遙領先。

據悉，川普、祖克柏兩人之間的不和，得追溯至2020年6月，針對川普透過臉書發表具仇視與暴力的煽動性言論，祖克柏稱感到「反感和震驚」；2021年1月，美國國會山莊爆發騷亂事件，最後川普遭到禁止使用臉書發文。