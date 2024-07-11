百歲人瑞也參賽...南投社區長輩秀舞台活力　5隊進軍中區賽

▲南投縣舉辦「銀髮飛揚·精彩翱翔」活動，參與老人年齡加計超過3萬歲。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣65歲以上長者約10萬餘人，且逐年增加，縣府衛生局除介入健康照護服務，也鼓勵長者參與社區活動，10日舉辦「銀髮飛揚‧精彩翱翔」競賽，平均73歲、加總超過3萬歲的長輩們上台，帶來堪稱「萬歲等級」的體適能和音樂律動表演，最高齡的是竹山鎮100歲人瑞阿嬤陳黃錦屏，展現不輸年輕人的活力，吸引全場注目。

南投縣衛生局指出，這項活動共有32隊報名參賽、都是來自社區長輩，經初賽後，有14隊、約489人進入複賽，決賽冠軍隊是「信義鄉－卡里布安呼！呼！呼！隊」、亞軍「水里鄉－水里頂崁社區快樂寶貝隊」、季軍「草屯鎮－媽祖保庇隊」、殿軍有「名間鄉－新北蕹（勇）筊（腳）活力隊」及「仁愛鄉－武界文化健康站隊」，將代表南投縣參加中區競賽。

縣長許淑華親自前往頒獎，縣議員廖梓佑、林憶如、全文才、蔡銘軒、張婉慈、林儒暘、林庭秝等也先後到場，為長輩們加油打氣；許淑華表示，這次參賽長輩年齡累加約3萬5697歲，其中90歲以上有23位，最年長的有1位、高齡100歲，看到長輩身著不同裝扮、活力演出，創意絲毫不輸年輕人，不但凝聚社區向心力，也激發銀髮族創意活力與學習力。





縣府衛生局說，前5名隊伍將於8月9日代表南投縣，參加衛生福利部國民健康署舉辦之中區競賽，爭取佳績，也希望鼓勵長輩減少獨自在家的時間，走出家門參與社區活動拓展交友圈，預防失智及失能找上門，期許明年更多社區長輩組隊報名。