第54屆全國技能競賽將登場　雲嘉南分署銲接選手力拚奪金

▲劉文賢職訓師（右）也非常讚賞陳宥辰的拚勁，相信陳宥辰一定可以留名全國賽英雄榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「第54屆全國技能競賽」即將7月17日至21日，在南港展覽館1館及2館登場，勞動力發展署雲嘉南分署共培訓26個職類、89位選手參賽；其中銲接職類選手陳宥辰，去年首次參加分區賽連入圍都沒有，就此痛定決心閉關訓練1年，終於在本屆南區分區賽奪金，並誓言進軍全國、力拼第一。

現年17歲的陳宥辰，從國中起就是汽車修護的技職好手，憑著優異成績透過技藝保送至成大南工，並跟隨哥哥腳步選讀板金科，代替哥哥完成未成為銲接選手的遺憾，所以在升高中的暑假，宥辰就自發性的學習製圖職能，想在技能競賽上一展身手，殊不知首次比賽就在分區初賽被刷掉，挫敗之餘也體悟到技能競賽的強度遠超過自己想像，下定決心密集訓練，除日練14小時外，連假日也不休息，時刻處於備戰狀態，終於在本屆南區分區賽中勇奪金牌。

「想要走出一條不同的路證明自己」，陳宥辰坦言銲接選手的路真的非常艱困，每天都要頂著數百度的銲槍高溫，並穿戴厚重的裝備重複練習，衣服和手上遍佈被燒燙的破洞及疤痕，不僅讓獨自扶養兩兄弟的爸爸覺得心疼，朋友的出遊邀約也都無法參與，甚至因為除了睡覺外都在練習，無暇陪伴女友以致被分手，但宥辰堅定地說「為了能奪牌，這些犧牲都不算什麼！」，並表示將會保持最佳狀態前進全國賽，留名全國英雄榜。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，第54屆全國技能競賽總計青年組56個職類，青少年組13個職類，逾千名選手共同競技，競賽場域還安排豐富的展示區及互動體驗活動，歡迎各界人士至現場一同為選手加油打氣；相關競賽活動訊息，可至技能競賽活動官網(網址：https://skillsweek.wdasec.gov.tw)瀏覽，或至臉書facebook搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」及IG搜尋「worldskillstw」了解最新資訊。