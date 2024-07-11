史上「最窩囊」高空彈跳！很菜也敢玩　景區：每天超多人來體驗

記者鄭思楠／綜合報導

浙江安吉一景區近日推出「窩囊版」蹦極（台稱：高空彈跳），引發關注。據景區工作人員說，這款蹦極大概二三十米高，每天來玩的人特別多，（遊客）就是跳下去那一下害怕，之後就被安全繩平穩降下去了，適合想體驗蹦極但不敢玩的人。網友笑稱，「真適合又菜又愛玩的我。」

▲「窩囊版蹦極」爆紅。（圖／翻攝自影片）

據《紅星新聞》報導，近日，浙江湖州安吉縣雲上草原景區推出了「減速版」蹦極，被網友戲稱為「窩囊版蹦極」爆紅。

7月10日，該景區工作人員透露，蹦極是2023年升級改造的，改造後敢於嘗試蹦極的遊客就多了起來，「雖然看起來不是那麼嚇人，實際往下蹦的時候還是有點害怕的。」

一名剛剛體驗完的遊客興奮地分享道，「雖然從外觀上看，似乎沒有傳統蹦極那麼令人膽戰心驚，但真正跳下去的那一刻，那種失重感和心跳加速的感覺還是有。」他坦言，這樣的設計既滿足了自己挑戰自我的願望，又沒有過多的恐懼感，是一次難得的放鬆與減壓體驗。

對於這款「窩囊版」蹦極，不少網友表示有點心動，想去嘗試，「真適合又菜又愛玩的我」、「這個很適合我」、「確實可以的，嘗試以後覺得不過如此的，再去試試真實的速度，如果覺得這個都接受不了的，也不會出啥事，挺好」、「逆向思維，靠譜」。