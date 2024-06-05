遊樂設施漏電！19歲少女「一碰扶手」秒被電暈　摔下樓梯頭部重傷

▲泰國有2名女子在遊樂園觸電受傷，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名女子6月2日在華富里（Lopburi）一家遊樂園玩迪斯科轉盤（tagada）時意外觸電，導致女子身受重傷。

據泰媒The Thaiger報導，這起事件發生於CS公園的國際遊樂博覽會上。事發當時，19歲的比姆（Beam）正從迪斯科轉盤的遊樂設施上下來，不料她的手卻意外碰到了樓梯扶手，導致她被電擊後失去知覺，從樓梯上摔下，頭部受到重擊。

與比姆同行的友人也在離開遊樂設施時，意外接觸樓梯扶手觸電，但幸運的是，工作人員及時將她推回遊樂設施內，友人才沒有跌倒，只受到了一點輕傷。

比姆隨後被立即送往信武里醫院（Sing Buri），並被醫生斷定，她的右眉附近顱骨骨折，另外還有2根肋骨骨折、眼睛受損，可能導致散光。至於比姆身份尚未披露的朋友，狀況則相對穩定。

事後，遊樂園經理承諾，園方將對事負責，還解釋觸電事件並沒有直接發生在迪斯科轉盤上，而是因裝飾燈漏電所致。當時，金屬樓梯成為了導體，因此比姆和朋友碰到樓梯時，才會觸電。事故發生後，園方迅速切斷了電源，並對電力系統和所有遊樂設施進行檢查和修復，以確保安全。