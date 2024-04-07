玩遊樂設施「突然站起來嗨」！他下秒遭拋飛　撞破頭身亡

▲安東尼奧在遊樂設施上站立，重心不穩而遭拋飛身亡。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥契瓦瓦州（Chihuahua）發生一起恐怖意外，22歲的安東尼奧（Sergio Antonio）與朋友搭乘遊樂設施時，突然從座位上站起來、興奮地跳舞，卻在轉彎時重心不穩，被當場拋飛、頭部重創身亡，驚悚過程在社群媒體上瘋傳。

公正報（El Imparcial）等媒體報導，這起事故3月底發生在華雷斯城（Ciudad Juárez）的米扎爾遊樂園（El Chamizal），但本周才獲媒體報導。

#CiudadJuarez

Otro video del joven que cayó del juego mecánico en el Chamizal

Desgraciadamente falleció en el hospital y todo por no seguir las medidas de seguridad pic.twitter.com/9qRqfjMRlH — R2Noticias (@R2_Noticias) March 30, 2024

根據目擊者拍攝影片，遊樂設施「Rockola Rodante」正在高速旋轉，安東尼奧及2名友人無視安全守則，在列車車廂裡站立，甚至脫掉上衣，把T恤拿在手上揮舞。

孰料，在遊樂設施某一次轉彎時，安東尼奧就被拋飛到鏡頭外，頭部猛撞欄杆，接著重重摔在入口處。由於當時正值復活節假期，遊樂園人潮眾多，現場遊客見狀，立刻爆出驚叫聲。

安東尼奧被緊急送醫，但在搶救數小時後，依然宣告不治。市府及相關部門表達遺憾，宣布針對遊樂園採取更嚴格措施，同時調查負責人是否有所疏忽，以避免類似悲劇再度發生。