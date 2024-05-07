小狗闖進遊樂設施底部　男救狗被「360度大擺錘重擊」爆血倒地

▲救狗男被遊樂設施撞成重傷。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

巴西遊樂場傳出意外，一名男子為了救不小心闖入安全管制區域的寵物犬，慘被巨大擺錘造型的遊樂設施直接撞上背部，嚇得附近民眾發出尖叫，事發畫面在網路上流傳。

事件4月28日發生在巴西聖保羅州倫索伊斯-保利斯塔市鎮(Lençóis Paulista)舉辦的博覽會活動，影片中可看到，一名男子正在排隊等著搭乘遊樂設施時，一隻小狗突然從他身邊跑過，衝進遊樂設施平台底部。

男子發現小狗後，立即衝進遊樂設施平台上救狗，然而小狗不肯配合乖乖離開，導致360度轉動中的遊樂設施返回平台時來不及閃避，當場被狠狠撞上背部，整個人幾乎被壓在擺錘底下。

當地媒體報導，受傷男子是31歲的特謝拉(Fernando Teixeira)，他被緊急送到當地急診中心接受治療後，發現右腳腳踝開放性骨折、頭部瘀傷、兩塊椎骨受傷，傷勢嚴重又被送到市立醫院接受手術，幸好手術後沒有生命危險。

特謝拉表示，當時小狗的主人因為要搭乘遊樂設施，所以請排在隊伍後面的他幫忙暫時照顧一下寵物，沒想到小狗突然逃離他身邊，「狗狗被遊樂場的噪音嚇到了，我去救牠時還想攻擊我」，後來因為被擺錘撞上，所以之後的事情都沒有印象，只記得自己醒來時在救護車上，喜歡寵物的他很慶幸小狗沒有受傷。