酒駕零容忍！　屏東縣上半年1227件...警方7／15起大執法

▲屏東縣政府警察局7月15日起連續3天酒駕大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據屏東縣政府警察局統計，今年上半年取締酒駕違規多達1227件，顯示仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，為杜絕酒駕，警方規劃於7月15日至17日連續3日進行「全縣同步取締酒駕」大執法專案，全力杜絕酒駕。

縣警局統計，今年上半年取締酒駕違規多達1227件，顯示仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，也提醒不要忽略「不自覺酒駕」，多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，甚致衍生事故。

暑假期間，許多民眾會利用這段時間規劃家庭出遊，縣警局為全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，警察局持續結合全國同步取締酒後駕車工作，針對各易酒駕肇事之聯外道路、餐廳、Pub、KTV等易飲酒場所周邊熱區路段，規劃路檢及機動攔檢取締，防堵酒駕行為，並即時防制危險駕車事件，並自15日起連續3天縣內酒駕大執法。



警方指出，道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處新臺幣1萬5,000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽(機)車牌照2年;駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

縣警局長長戴台㨗表示，防制酒駕是警察保障用路人安全的重點工作，將持續強力執行、嚴打酒駕，展現提升交通安全及維護社會秩序的決心，籲請同桌同車親朋好友應相互勸阻酒駕並代為指定安全駕駛；餐飲業者應協助代客叫車或代駕服務，有代客泊車服務之業者，絕不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同維護交通安全與落實社會責任。