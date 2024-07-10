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「抓酒駕的我是混蛋嗎」警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

▲南投縣警察局全縣擴大臨檢於草屯鎮登場。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲酒測臨檢示意圖，與本文無關。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「抓酒駕的我是混蛋嗎？」一名男員警發文表示，他近日抓了一人酒駕，看到對方是做工的老實人，感嘆罰鍰18萬元加上扣車、扣牌會讓對方毀了一輩子。此文曝光後，引起網友熱烈討論。

該名員警在threads發文表示，他9日發抓到一人酒駕，因對方拒測，罰則是罰鍰18萬再加上扣車、扣牌，開單時聽對方是每天僅賺1000多元的工人，感嘆這罰鍰18萬元該怎麼還。

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員警表示，被開單的酒駕者看起來是50至60歲的「學歷不高的做工老實人」，「這樣開下去是不是間接毀了他接下來的生活，對我來講這只是一兩支嘉獎的事，但對對方來說卻是影響一輩子，唉」。

網友看完紛紛留言，「老實人酒駕？ 你要不要聽聽看你在說什麼?改天這個老實人可能就毀了別人的家庭」、「你哪一區的？以後出遊買房離那邊遠一點，我怕你不開直接放他撞我」、「執法者說這什麼X巴話？開爛開爆才是你對這份薪水該有的行為，少在那邊裝菩薩，多少好心腸的學長被反咬，上班還要emo那麼累幹嘛」、「你只是盡了自己的職責而已。他酒駕一回，可能毀了別人一生」、「要罰他18萬還是讓他繼續酒駕遲早撞死人？大哥，這題沒這麼難選吧？人命是真的有這麼賤嗎」。

對此，該名員警也再發文表示，他認為酒駕的確不對，但台灣對其他的交通違規的罰則實在是低於酒駕，且喝3罐啤酒是否會嚴重影響到一個人的駕駛行為這點，他覺得很值得討論，「用那麼低的標準來苛以那麼重的罰責，是我目前覺得抓酒駕很痛苦的主要原因」。

員警認為，闖紅燈、併排停車、駕駛時使用行動裝置等行為都比酒測值在0.15-0.25mg/l的人還危險，更容易造成交通事故，「但是這些違規的罰責是什麼？單純罰鍰而已，不覺得很可笑嗎？」

由 @chriso_ov 發佈
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