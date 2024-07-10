貨車司機酒駕自撞翻車受困　巡邏警救他1命...驚見車上有K毒

記者陳以昇／新北報導

新北市一名司機半夜酒駕開著貨車，行駛在淡水區淡金路上，不慎自撞分隔島後翻覆，強大撞擊力造成車頭幾乎全毀，車內物品散落一地，剛好執勤員警在對面超商，聽到撞車巨響，立即衝到現場查看，並將全身挫傷的司機拉出車外，隨即聞到酒味，經酒測值0.35mg/L，更在現場發現一包毒K他命及K盤，偵訊後依毒品罪及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方初步調查，9日凌晨4時許，33歲陳姓男子開著貨車，行駛在淡水區淡金路往竹圍方向，因為不明原因自撞分隔島，隨即翻車在地面滑行，摩擦車身產生火花，車內物品也散落一地，陳男受困車內，一輛剛好經過的砂石車也緊急停車。轄區淡水分局警方剛好到在對面超商執行巡邏勤務，聽到一聲巨響立刻衝到車旁，先將受困駕駛座陳男拉出車外，並聯繫救護車到場。

▲陳姓貨車司機酒駕自撞翻車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警在他身上聞到濃濃酒味，經酒測值0.35mg/L，明顯酒駕，救護人員初步檢傷僅四肢擦挫傷送醫無生命危險，警方隨後在散落的物品中發現一包毒K他命及K盤，將採集陳男尿液送驗，訊後陳男依毒品及公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

▼警方在現場找到一包毒K他命及K盤 。（圖／記者陳以昇翻攝）