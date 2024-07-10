　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男被找麻煩「停紅燈怒衝撞騎士2次」　賠20萬獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年10月間酒駕前往當地一間超商，與陌生人A男發生糾紛，見對方騎車離去，一氣之下竟開車衝撞2次，導致A男骨折受傷，自己也因此挨告。桃園地院法官日前審理此案，考量到本案是A男先行挑起紛爭，阿興已經賠償20萬元達成和解，最終依不能安全駕駛動力交通工具罪、重傷害未遂罪，各判處有期徒刑6個月、2年，均緩刑5年，還要向公庫支付10萬元。

▲▼車禍,車禍現場。（圖／CFP）

▲阿興與A男發生糾紛，竟開車衝撞對方2次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年10月13日晚間11時許在桃園某KTV飲酒唱歌，直到隔日凌晨3時許才開車返家，途中他前往一間超商，卻與陌生人A男發生口角及肢體衝突，接著他看見A男騎車離去，竟開車追了上去，並趁A男停等紅燈時從後方加速追撞。

A男見狀立刻逃車躲避，阿興竟在路口迴轉，再次朝他衝撞過來，他閃避不及遭撞飛仰倒在引擎蓋及擋風玻璃上，隨後重摔落地，導致股骨閉鎖性骨折、腓骨幹閉鎖性骨折及脛骨幹閉鎖性骨折。恰巧當時有警員巡邏經過，聽聞碰撞聲響立即上前查看，經檢測，阿興的吐氣所含酒精濃度達到每公升0.46毫克。

阿興到案之後坦承開車衝撞A男，但否認有重傷害意圖，他辯稱，是因為A男先在超商內無緣無故罵人，甚至徒手攻擊，他想攔住對方理論，第一次碰撞是不小心擦撞到機車，第二次迴轉則是想要嚇一嚇對方，沒想到真的會撞上，他只是想要教訓一下A男而已。

桃園地院法官檢視超商監視器、行車記錄器、路口監視器錄影畫面以及A男的證詞等證據，認為綜合這些證據看來，無法認定阿興有想要致人於死的意圖，但他的行為顯然是造成A男受傷的原因。

法官表示，本案是A男先行挑起紛爭並毆打阿興，導致阿興被激怒，進而開車衝撞A男，雖然阿興否認有重傷害的犯意，但他事後也很後悔，並當庭支付20萬元和解，最終依不能安全駕駛動力交通工具罪、重傷害未遂罪，各判處有期徒刑6個月（得易科罰金18萬元）、2年，均緩刑5年，另外還要向公庫支付10萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

ET快訊
三重女懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做
快訊／台版柬埔寨奪3命！　藍道捐3棺材判無期
殺妻再帶兒輕生…岳母傷心曝「經濟無虞」：平常不吵架
「10大習慣」養出一身癌！暴瘦女中5項　醫搖頭：活不過半年
粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司道歉：員工已離職
賴士葆昔日發言被挖！　批行人法規像「白痴政策」
快訊／鄭文燦2度交保「檢再抗告」　高院已分案將速審

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男嘴饞偷走1顆850元西瓜　代價要罰9萬元

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做

14輪大吊車出加油站機車煞不住　騎士遭吞噬命危！驚悚影片曝

快訊／台版柬埔寨奪3命！承審法官墜亡60天　藍道捐3棺材判無期

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國　母接噩耗急北上

三重夫殺妻再帶6月嬰輕生…岳母傷心曝「經濟無虞」：平常不吵架

2歲童玩鑰匙反鎖車內！2寶爸媽急壞 　暖警喊「別怕」破窗救人

狗狗突竄出！屏東女騎士人車倒地送醫不治　警追有無飼主

誆17歲正妹當麻豆竟載摩鐵侵犯　淫男完事丟1千：希望妳別介意

惡劣！男誘騙少女拍裸照上傳社群網站　判囚2年10月

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

林口失蹤少女尋獲 7晚住在7男家 ｜20240709 ET午間新聞

台中男嘴饞偷走1顆850元西瓜　代價要罰9萬元

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做

14輪大吊車出加油站機車煞不住　騎士遭吞噬命危！驚悚影片曝

快訊／台版柬埔寨奪3命！承審法官墜亡60天　藍道捐3棺材判無期

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國　母接噩耗急北上

三重夫殺妻再帶6月嬰輕生…岳母傷心曝「經濟無虞」：平常不吵架

2歲童玩鑰匙反鎖車內！2寶爸媽急壞 　暖警喊「別怕」破窗救人

狗狗突竄出！屏東女騎士人車倒地送醫不治　警追有無飼主

誆17歲正妹當麻豆竟載摩鐵侵犯　淫男完事丟1千：希望妳別介意

惡劣！男誘騙少女拍裸照上傳社群網站　判囚2年10月

民俗教育結合桌遊　打破時空限制學習「放鴿笭」

台中男嘴饞偷走1顆850元西瓜　代價要罰9萬元

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做

快30歲「要有多少存款？」　他聽好友答案愣住！網搖頭：怎麼比

王子「10年前後對比照」都沒變！　港女星莊錠欣嘆：只有我在長大

加薪導致通膨　央行楊金龍：基本工資調漲衝擊比軍公教明顯

14輪大吊車出加油站機車煞不住　騎士遭吞噬命危！驚悚影片曝

阿根廷闖美洲盃決賽！5年僅輸過2場　梅西進球立功：本屆很難

台積電面試8次全失敗！離開前「主管悄曝關鍵」　台大哥懂了

東京1天熱死11人！全日本1周「近萬人」中暑送醫　狂飆4倍

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

社會熱門新聞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

即／賴士葆開車「斑馬線撞行人」　2女送醫

3車包夾掃射20槍駕駛中彈亡　二審結果出爐

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

賴士葆「未停讓」撞飛斑馬線2女　臉書被灌爆

鄭文燦「跌破眼鏡」再交保　承審法官曝光

獨／三重人倫悲劇！夫死前抱6月兒橋邊踱步1hr

安親班變態司機猥褻2女童7次　8歲女一句話救同學

告男公關撿屍性侵！找女室友作證卻大逆轉

更多熱門

相關新聞

即／寶弟違停紅線等代駕被抓酒駕　緩起訴繳庫8萬

即／寶弟違停紅線等代駕被抓酒駕　緩起訴繳庫8萬

已故藝人高凌風兒子寶弟(葛兆恩)涉嫌在上個月底，與友人聚會喝酒後找人代理駕駛開車回家，卻因為代駕找不到停車場，自行把賓士車從地下室開到路邊，因為違停紅線引來警方盤查，赫然發現寶弟渾身酒氣，酒測值達0.61mg/L，台北地檢署10日依公共危險罪嫌，給予緩起訴處分，處分期間1年，條件是繳庫8萬元。

即／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證今晚送高院

即／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證今晚送高院

南投男0煞車追撞釀4傷！路人夫妻「遭鏟飛重摔」

南投男0煞車追撞釀4傷！路人夫妻「遭鏟飛重摔」

快訊／鄭文燦2度交保！頭也不回直奔座車

快訊／鄭文燦2度交保！頭也不回直奔座車

即／2度駁回羈押鄭文燦3理由曝　法官：3共犯已在押

即／2度駁回羈押鄭文燦3理由曝　法官：3共犯已在押

關鍵字：

桃園地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」

即／賴士葆開車「斑馬線撞行人」　2女送醫

央視林志玲走秀一半泳褲脫落　當眾走光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面