酒駕男被找麻煩「停紅燈怒衝撞騎士2次」　賠20萬獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年10月間酒駕前往當地一間超商，與陌生人A男發生糾紛，見對方騎車離去，一氣之下竟開車衝撞2次，導致A男骨折受傷，自己也因此挨告。桃園地院法官日前審理此案，考量到本案是A男先行挑起紛爭，阿興已經賠償20萬元達成和解，最終依不能安全駕駛動力交通工具罪、重傷害未遂罪，各判處有期徒刑6個月、2年，均緩刑5年，還要向公庫支付10萬元。

▲阿興與A男發生糾紛，竟開車衝撞對方2次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年10月13日晚間11時許在桃園某KTV飲酒唱歌，直到隔日凌晨3時許才開車返家，途中他前往一間超商，卻與陌生人A男發生口角及肢體衝突，接著他看見A男騎車離去，竟開車追了上去，並趁A男停等紅燈時從後方加速追撞。

A男見狀立刻逃車躲避，阿興竟在路口迴轉，再次朝他衝撞過來，他閃避不及遭撞飛仰倒在引擎蓋及擋風玻璃上，隨後重摔落地，導致股骨閉鎖性骨折、腓骨幹閉鎖性骨折及脛骨幹閉鎖性骨折。恰巧當時有警員巡邏經過，聽聞碰撞聲響立即上前查看，經檢測，阿興的吐氣所含酒精濃度達到每公升0.46毫克。

阿興到案之後坦承開車衝撞A男，但否認有重傷害意圖，他辯稱，是因為A男先在超商內無緣無故罵人，甚至徒手攻擊，他想攔住對方理論，第一次碰撞是不小心擦撞到機車，第二次迴轉則是想要嚇一嚇對方，沒想到真的會撞上，他只是想要教訓一下A男而已。

桃園地院法官檢視超商監視器、行車記錄器、路口監視器錄影畫面以及A男的證詞等證據，認為綜合這些證據看來，無法認定阿興有想要致人於死的意圖，但他的行為顯然是造成A男受傷的原因。

法官表示，本案是A男先行挑起紛爭並毆打阿興，導致阿興被激怒，進而開車衝撞A男，雖然阿興否認有重傷害的犯意，但他事後也很後悔，並當庭支付20萬元和解，最終依不能安全駕駛動力交通工具罪、重傷害未遂罪，各判處有期徒刑6個月（得易科罰金18萬元）、2年，均緩刑5年，另外還要向公庫支付10萬元，全案仍可上訴。

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