四肢癱瘓病患植入大腦晶片！馬斯克旗下Neuralink：體內線路已穩定

▲Neuralink聲稱該公司植入首位受試者體內的微細導線已「基本穩定」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片新創公司Neuralink，早前因完成了第一位人體患者的腦機接口（BCI）晶片設備植入手術，而廣受矚目。一名高層更在10日透露，該公司的大腦晶片植入物在首位試驗參與者體內的微細導線已「基本穩定」。

據路透社報導，現年30歲的阿博（Noland Arbaugh）2016年在賓州意外經歷了一場潛水事故後，脊椎嚴重受傷，導致肩部以下癱瘓。今年5月，他成為首名接受Neuralink開發的大腦晶片植入的人，並在一天內完成手術出院。

▲阿博是唯一接受了Neuralink晶片植入手術的患者。（圖／翻攝自X）

手術一個月後，Neuralink公司透露，阿博大腦內有部分微小電線脫離了位置，但Neuralink高層Dongjin D.J.表示，隨著時間推移，該公司將這些電線固定在適當位置後，這些導線目前已變得十分穩定。

截至目前為止，阿博是唯一接受了Neuralink晶片植入手術的患者，而馬斯克也希望今年有更多患者接受大腦晶片植入。Neuralink的神經外科主任麥克杜格爾（Matthew MacDougall）在社群平台X的直播中提到，公司正採取各種風險緩解措施，如頭骨雕刻和調整患者血液中的二氧化碳濃度，以確保植入物的穩定性。

Neuralink的植入物旨在幫助癱瘓患者透過思考來使用數位裝置。該設備使用比人類頭髮還細的線捕捉大腦訊號，並將這些訊號轉化為行動電腦螢幕上的滑鼠遊標等動作。馬斯克在直播中強調，該裝置不會對大腦造成傷害。儘管美國食品藥物管理局（FDA）曾提出安全問題，但去年最終批准了Neuralink進行人體試驗。