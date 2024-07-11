　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

四肢癱瘓病患植入大腦晶片！馬斯克旗下Neuralink：體內線路已穩定

▲▼ 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink。（圖／CFP）

▲Neuralink聲稱該公司植入首位受試者體內的微細導線已「基本穩定」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國科技巨頭馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片新創公司Neuralink，早前因完成了第一位人體患者的腦機接口（BCI）晶片設備植入手術，而廣受矚目。一名高層更在10日透露，該公司的大腦晶片植入物在首位試驗參與者體內的微細導線已「基本穩定」。

據路透社報導，現年30歲的阿博（Noland Arbaugh）2016年在賓州意外經歷了一場潛水事故後，脊椎嚴重受傷，導致肩部以下癱瘓。今年5月，他成為首名接受Neuralink開發的大腦晶片植入的人，並在一天內完成手術出院。

▲▼阿博（Noland Arbaugh）是唯一接受了Neuralink晶片植入手術的患者。（圖／翻攝自X）

▲阿博是唯一接受了Neuralink晶片植入手術的患者。（圖／翻攝自X）

手術一個月後，Neuralink公司透露，阿博大腦內有部分微小電線脫離了位置，但Neuralink高層Dongjin D.J.表示，隨著時間推移，該公司將這些電線固定在適當位置後，這些導線目前已變得十分穩定。

截至目前為止，阿博是唯一接受了Neuralink晶片植入手術的患者，而馬斯克也希望今年有更多患者接受大腦晶片植入。Neuralink的神經外科主任麥克杜格爾（Matthew MacDougall）在社群平台X的直播中提到，公司正採取各種風險緩解措施，如頭骨雕刻和調整患者血液中的二氧化碳濃度，以確保植入物的穩定性。

Neuralink的植入物旨在幫助癱瘓患者透過思考來使用數位裝置。該設備使用比人類頭髮還細的線捕捉大腦訊號，並將這些訊號轉化為行動電腦螢幕上的滑鼠遊標等動作。馬斯克在直播中強調，該裝置不會對大腦造成傷害。儘管美國食品藥物管理局（FDA）曾提出安全問題，但去年最終批准了Neuralink進行人體試驗。

ET快訊
快訊／鄭文燦收押理由曝光　出庭前用LINE串證
快訊／鄭文燦囚車出發了！前往桃園看守所畫面曝光
鄭文燦收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力
快訊／鄭文燦今晚便當菜色曝光
快訊／鄭文燦收押　凌濤：賴清德拔掉鄭的虎牙
快訊／囚車將出發！鄭文燦收押今晚住4人房　看守所已備好便當
快訊／鄭文燦被收押！律師將提抗告
快訊／鄭文燦涉貪遭收押　民進黨「明日起停權三年」
LIVE／鄭文燦遭收押禁見　最新現場直擊
快訊／鄭文燦確定被收押！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醜女本尊是正妹！親揭「刻意變醜」原因：怪男一直來搭訕開房

四肢癱瘓病患植入大腦晶片！馬斯克旗下Neuralink：體內線路已穩定

一家人剛參加完喪禮　返家與公車相撞釀11死

「護照撕破1公分」被拒絕登機　她淚揭受困慘況：積蓄全花光

爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

富士山開山11天釀3死！　外籍客不怕死「穿短袖拖鞋」登山

川普副手3大人選曝光　「挺台參議員」盧比歐也被點名

「變性殺人犯」激戰女獄友！下身赤裸交疊　被趕回男子監獄

男載親戚參加葬禮　不理火車鳴笛硬闖平交道！被撞扁噴飛30公尺致5死

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

醜女本尊是正妹！親揭「刻意變醜」原因：怪男一直來搭訕開房

四肢癱瘓病患植入大腦晶片！馬斯克旗下Neuralink：體內線路已穩定

一家人剛參加完喪禮　返家與公車相撞釀11死

「護照撕破1公分」被拒絕登機　她淚揭受困慘況：積蓄全花光

爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

富士山開山11天釀3死！　外籍客不怕死「穿短袖拖鞋」登山

川普副手3大人選曝光　「挺台參議員」盧比歐也被點名

「變性殺人犯」激戰女獄友！下身赤裸交疊　被趕回男子監獄

男載親戚參加葬禮　不理火車鳴笛硬闖平交道！被撞扁噴飛30公尺致5死

「常在附近晃」林靖恩近20年未回老家　鄰居：跟她聊天像雞同鴨講

快訊／鄭文燦收押理由曝光　出庭前用LINE串證

快訊／鄭文燦囚車出發了！前往桃園看守所「編號2350」畫面曝光

台灣精品前進墨西哥汽配展！　帶著減碳智慧解方搶攻供應鏈熱點

筋膜槍放鬆肌肉夯！醫示警「6情況應該避免」　最嚴重恐中風

3度踏上5環舞台　連珍羚只想好好享受「摔出自己的柔道」！

憂訂單有變數　「AI妖股」美超微遭野村降評

鄭文燦裁定收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力

快訊／鄭文燦今晚入住桃園看守所！晚餐4菜1湯「菜色曝光」

打造高雄港成永續智慧港灣　李孟諺期許提升台灣國際競爭力

勇敢三寶片！高雄女鬼切「鑽曳引車死角」　下秒慘摔險被收割

國際熱門新聞

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

達人曝：韓國旅遊3種店絕對不要去！

熟女主管慾求不滿！性騷10男職員猥褻喊「吃我」

19歲女在男友面前被熊拖走　扔下懸崖摔死

美參院要求在台設緊急庫存　國防授權法送審議

2客機差點相撞　生死交叉畫面曝光

深夜被導航到「詭異捷徑」　男困山區3小時

19歲女求救「被綁架到單身趴」　遭新郎多男性侵

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

21歲女騎士遇《絕命終結站》　停紅燈遭「巨木陣砸飛」

日本海自護衛艦「進入中國領海」！

他GG粗如紅牛！女友愛愛撕裂壞掉慘被分手

日本與那國島天氣晴朗　罕見肉眼可見台灣東海岸

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

更多熱門

相關新聞

女獨自在家門被打開　闖進陌生萌狗

女獨自在家門被打開　闖進陌生萌狗

美國一名女子獨自在家時聽到家中傳出聲響，下樓發現家門居然被打開，正當她擔心可能遭小偷時，一隻不認識的狗狗出現在她眼前，開心和她搖尾巴打招呼，而她自己養的狗露娜(Luna)則淡定趴在沙發上，完全不在意家裡多了新成員。

川普副手3人選　挺台參議員被點名

川普副手3人選　挺台參議員被點名

變性殺人犯激戰女獄友！肉體交疊被抓包

變性殺人犯激戰女獄友！肉體交疊被抓包

崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

關鍵字：

美國北美要聞馬斯克大腦晶片Neuralink植入手術Noland Arbaugh

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

桃園夫妻雙亡相驗查死因　小兄妹以為爸媽睡著了

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面