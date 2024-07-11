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「變性殺人犯」激戰女獄友！下身赤裸交疊　被趕回男子監獄

▲▼「變性殺人犯」激戰女獄友！下身赤裸交疊　被趕回男子監獄。（圖／翻攝自KXLY）

▲布萊恩因性別不安，從男子監獄轉移至女子監獄，但卻在獄內與獄友發生性行為。（圖／翻攝自KXLY）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子殘忍殺害自己的雙親後入獄，但因長期性別不安，接受診斷後，成功從男子監獄轉進女子監獄。然而他3月卻被發現在獄內與另一名女獄友發生性行為，因此重新被轉移回到男子監獄。

根據《每日郵報》報導，現年35歲的布萊恩金（Bryan Kim）2006年12月5日在家中刺死父親理查（Richard Kim），同時使用鈍器攻擊並掐死母親泰利（Terri Kim），因此2008年被判2項一級謀殺重罪無期徒刑入獄。

布萊恩最初被安置在華盛頓的一間男子監獄，但是他長期聲稱自己「性別不安」，最後在接受行政小組的診斷後，2021年2月被轉移至女子監獄，並更名為安柏（Amber FayeFox Kim）。

布萊恩所適用的政策獲得華盛頓州長傑伊•英斯利（Jay Inslee）批准，但該州並未像加州一樣，將這項政策列入法條，並在當地的監獄系統引發爭議。

布萊恩3月14日被發現在華盛頓州一間女子監獄內與另一名25歲女囚辛瑟（Sincer-A Marie Nerton）發生性行為。當時一名獄警發現布萊恩下體全裸躺在地板上，而辛瑟則是同樣下體赤裸躺在他身上，兩人肉體交疊，正在「激烈奮戰」。數個月後，布萊恩因持續在女子監獄內造成安全疑慮，因此被轉移回男子監獄。

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