「變性殺人犯」激戰女獄友！下身赤裸交疊　被趕回男子監獄

▲布萊恩因性別不安,從男子監獄轉移至女子監獄,但卻在獄內與獄友發生性行為。(圖/翻攝自KXLY)



記者王佩翊/編譯

美國一名男子殘忍殺害自己的雙親後入獄,但因長期性別不安,接受診斷後,成功從男子監獄轉進女子監獄。然而他3月卻被發現在獄內與另一名女獄友發生性行為,因此重新被轉移回到男子監獄。

根據《每日郵報》報導,現年35歲的布萊恩金(Bryan Kim)2006年12月5日在家中刺死父親理查(Richard Kim),同時使用鈍器攻擊並掐死母親泰利(Terri Kim),因此2008年被判2項一級謀殺重罪無期徒刑入獄。

