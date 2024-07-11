個性很合！12星座「戀愛相性最高CP」甜曝光

▲你和另一半也是超高契合度的星座配對嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

文／亞提米斯

所謂的「戀愛相性高」是指談起戀愛的時候相處融洽、個性上互補或是契合度非常高的情侶組合，十二星座男生的個性都不相同，他們所喜歡、和他們戀愛相性高的女生星座當然也不一樣，一起跟著亞提米斯老師一起來，看看究竟十二星座的男生和哪些星座女生的戀愛相性比較高吧！

請參考：太陽和金星星座

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★牡羊男：

雙子女和牡羊男有著不錯的戀愛相性，熱情的牡羊男往往希望自己的女友也可以很活潑很有趣，而個性千變萬化的雙子女就很符合牡羊男這樣的需求，加上雙子女也很愛和牡羊男鬥嘴、打打鬧鬧，談起戀愛可說是非常的歡樂。

牡羊男和獅子女也是挺不錯的戀愛組合，獅子女雖然有點公主脾氣，但牡羊男正好也是騎士性格可以為愛冒險犯難，兩個人的個性又都是熱情如火直來直往，契合度和默契往往也都很高，在戀愛相性方面當然也很高囉！

★金牛男：

溫柔又賢慧的巨蟹女往往會讓金牛男很愛，很多金牛男都喜歡巨蟹女溫和的個性，加上金牛男對於個性太急太強的女生往往都很難應付，而走溫柔又居家路線的巨蟹女對於金牛男的緩慢往往很能體諒，兩人相處也格外的穩定。

處女座女生和金牛男天生有一種默契，在對很多事物的看法和價值觀上都很接近，處女女對於金牛男在花錢方面的節省是很能夠接受的，而金牛男對於處女女對小細節的在意往往也都能夠認同，戀愛相性自然就很高囉！

★雙子男：

雙子男往往和獅子女之間有著很有趣的互動，兩個人都是愛熱鬧又愛交朋友的類型，獅子女的熱情大方往往會照亮雙子男比較陰暗陰沉的那一面，而當獅子女心情不開心的時候，最能夠逗笑獅子女的也就是雙子男。

天秤女很在意的是交往時對於彼此的尊重，聰明的天秤女很能夠冷靜的看清楚雙子男真正的用意和想法，而雙子男向來對於天秤女這種有良好氣質又很高EQ的女生很難抵擋，這兩個星座交往的時候往往是一個相互的眼神就能夠明白彼此心中的想法呢！

▲處女女容易緊張的個性，需要巨蟹男友給予安全感。（示意圖／資料照）

★巨蟹男：

不少巨蟹男都是很需要女友細心關愛但又不敢說出口，處女女對於小細節的在意和貼心的關懷是很容易讓巨蟹男感動的，處女女因為容易緊張，所以很常需要男友給予安撫和安全感，而這正是巨蟹男的強項，兩人戀愛相處當然就很互補。

天蠍女最害怕的就是男友的背叛，而巨蟹男很懂得怎麼給女友安全感，加上巨蟹男本就是劈腿率最低的星座男之一，天蠍女往往能夠很安心；而天蠍女為愛深刻付出、強烈的佔有慾對於巨蟹男而言不但不是負擔、也不覺得壓力大，還會覺得自己是被天蠍女深深的愛著。

★獅子男：

要說獅子男是國王，那優雅的天秤女就是氣質高貴的王妃了，獅子男不喜歡太會嫉妒和管太多的女友，天秤女正好符合獅子男這種需要，又很會幫獅子男招呼朋友，而天秤女向來喜歡小鳥依人的感覺，獅子男的愛耍帥和對女友的佔有慾會讓天秤女覺得很有趣也很有安全感。

射手女通常很活潑、比獅子男還要更會玩也更懂得玩，這一點會讓獅子男覺得很驚奇，戀愛當中也因此有了更多的笑容和不同的火花；射手女也不愛男友一直黏著自己不放，獅子男愛和朋友混在一起，自然也讓愛自由的射手女覺得有自己的生活空間很不錯。

★處女男：

處女男和天蠍女在愛情方面的相性滿高的，因為天蠍女對另一半的要求有點高，走完美主義路線的處女男基本上都能夠達到天蠍女的要求，而處女男也很樂於被天蠍女深深愛著，對於天蠍女的強烈佔有慾不但不會害怕，還相當的享受呢！

摩羯女和處女男之間的愛情其實就是小火慢慢煨的感覺，愛情是一天一天越來越濃厚的，這兩個星座在愛情上都是務實派、也屬於能夠穩定溝通的情人，雖然表面上看起來互動很平凡，但事實上累積了許多互信互諒和對彼此深刻的愛意呢！

▲天秤男和水瓶女不太會吵架，感情自然甜蜜。（示意圖／記者李毓康攝）

★天秤男：

天秤男和射手女的相處是很融洽的，一方面是射手女不喜歡被管太多，天秤男向來是很尊重女友個人的隱私和生活空間，而天秤男也很享受射手女的活潑所帶來的樂趣，射手女對於未來人生的一些看法和想法，也往往能讓天秤男覺得這個女生很有頭腦。

有點怪怪個性的水瓶女是和天秤男也很契合的，這二個星座都是很懂得怎麼溝通的星座，在戀愛態度上都不是太過熱情或佔有慾太強的類型，很多天秤男和水瓶女的組合都不太會吵架，因為經過良好的溝通往往都能大事化小、小事化無，感情少了爭吵自然就是更多的甜蜜囉！

★天蠍男：

天蠍男喜歡乖巧沉穩的女生，走傳統路線的摩羯女通常能和天蠍男處得很不錯，不少天蠍男在愛情當中也是高標準的要求者，然而摩羯女往往都能做到讓天蠍男無可挑剔，而這兩個星座其實都有很悶騷的特質，獨處的時候都是一反在外的冷酷，對彼此十分的熱情呢！

雙魚女的楚楚可憐往往都令天蠍男無法抵擋，天蠍男是標準吃軟不吃硬的男生，雙魚女的柔情似水是最能夠讓天蠍男乖乖聽話的利器；天蠍男的佔有慾和對親密關係的高需求度，都會讓雙魚女覺得自己被天蠍男所深深愛著，每天都有被愛的感覺會讓雙魚女很滿足。

★射手男：

水瓶女和射手男都是走感覺派路線，談起戀愛時會有非常多的樂趣，因為水瓶女充滿了創意、而狂野又愛玩的射手男對於這些異想天開的想法相當能接受，在溝通和想法上相當接近，也都屬於愛自由的戀愛性格，相處起來輕鬆無負擔，熱情的時候又很熱情呢！

牡羊女的熱情直接往往會讓射手男也跟著更活潑，兩人談起戀愛都是說風就是雨，突然從台北想去台東看日出就可以臨時起意說走就走，兩人的活動力、行動力都很強，在愛情裡頭的相處當然相性很高，也是屬於熱戀期能夠保持很長久的情侶。

▲摩羯男和金牛女結婚率超高，在人生觀、價值觀上都很契合。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★摩羯男：

帶著少許大男人主義的摩羯男很喜歡另一半是小女人，雙魚女是溫柔小女人的代表，她們又浪漫又懂得怎麼製造戀愛情趣，摩羯男只需要當個大男人好好享受就好，而雙魚女對於摩羯男展現出的酷勁和男人味可說是無法擋，這個組合可說是超互補呢！

金牛女和摩羯男可說是結婚率最高的情侶組合，走到婚姻機率高的原因是金牛女和摩羯男都很懂得怎麼計劃未來，對於人生觀、價值觀的看法和溝通上都很不錯，因此在感情的發展步調上是穩定向前，走向幸福美滿的婚姻當然也是高機率囉！

★水瓶男：

水瓶男和牡羊女的戀愛組合很有趣，往往是牡羊女在決定所有的事情而水瓶男當個好好先生，很多時候水瓶男也樂於讓牡羊女去盡情發揮，自己則是在一旁淡然微笑守護、必要時給點建議就好，在愛情互動上是非常順暢的，溝通也充滿了趣味。

雙子女和水瓶男談起戀愛進度會很快，水瓶男與其他星座女可能在戀愛發展上的速度是小火慢慢來，但是雙子女的靈敏反應會和水瓶男有著很強烈快速的化學反應，甚至於會有閃電交往、閃電結婚的傾向，因為想法太接近、反應也都非常快，互相配合度高默契也很夠。

★雙魚男：

金牛女的穩重往往能讓雙魚男在談戀愛的時候整個心也跟著被穩下來，在談戀愛的當下也會使得雙魚男感受到這段愛情不只是浪漫和甜蜜，還充滿著實際向前、充滿著穩定向下發展的感受，所以不少金牛女是雙魚男選擇結婚的對象。

巨蟹女的細心和照顧會讓雙魚男相當的感動，很多雙魚男終其一生都在尋找「愛」，而愛不只是激情，而是在生活的大大小小的事情當中都能夠感受到對方的關愛，巨蟹女是百分百能夠帶給雙魚男這樣感受的女生，而從雙魚男浪漫也能讓需要安全感和愛的巨蟹女深深陶醉。

本文經授權轉自：亞提米斯