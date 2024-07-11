交往6年要結婚！媽媽嫌男方窮「開口討50萬」　她崩潰回罵：不結了

▲女子本打算與男友結婚，沒想到父母不斷用各種方式刁難。（示意圖／CFP）



網搜小組／柯振中報導

一名女子與男友愛情長跑6年，原先已經打算結婚，沒想到父母嫌棄男方窮，還要求配合禮俗，把兩家人搞得烏煙瘴氣，讓她崩潰大吼「那我和男友分手，一輩子不結婚」。女子的經歷曝光後，讓網友十分心疼。

這名女子在「爆怨2公社」訴苦，她與男友愛情長跑6年，彼此有共識要結婚，不過為了免去麻煩，只打算辦個簡單的家宴、邀請關係較好的親朋好友到場，並把省下來的錢拿去西方國家度蜜月。

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沒想到，雙方家長敲定好見面的日期，她的媽媽卻吵著要找媒婆，導致餐廳人數難以敲定。好不容易到場吃飯，男友開口詢問她媽媽，對於婚事是否有什麼需求，媽媽表面笑稱「沒需求」，私下卻抱怨男方沒提出聘金的數額，接著又以沒請媒婆為由，嘲笑男方家裡窮、諷刺「沒錢還想娶老婆」。

▲女子本打算與男友結婚，沒想到父母不斷用各種方式刁難。（示意圖／CFP）



女子提到，其實男友的薪資收入超過6位數，沒有房貸的壓力，也同樣沒有負債，若他們家真的有需求，男友一家願意配合傳統禮俗，包含請媒婆，甚至找更多人到家中提親，只是單純不想花費不必要的支出，將錢留在更好的地方。

由於遲遲喬不攏，女子打算與男友公證結婚就好，媽媽這時卻要求她，若真的打算結婚，必須將房間清空，並且拿出50萬給家裡，讓她終於承受不住壓力，大罵「那我和我男友分手，一輩子不結婚。你們高興了吧！」

女子的經歷讓不少網友感到心疼，於是出言力挺，「是在當作賣女兒是吧」、「媽媽意見真多」、「我覺得結婚是你們2個人的未來，怎麼搞到好像是父母要嫁娶」、「妳就直接登記吧，這種父母建議遠離。距離就是美」、「果斷一點、看哪邊要斷，不然裡外不是人的是妳。」