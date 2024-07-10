12星座情人「專情→劈腿原因」曝光！　不一定是不愛了

▲是什麼原因讓12星座另一半移情別戀？（示意圖／記者劉維榛攝）

文／亞提米斯

愛情在過了熱戀期之後，就會形成走進穩定路線或是有一方不甘寂寞的情況，到底為什麼這個情人會移情別戀搞劈腿呢？就讓我們來看看十二星座的情人為什麼不專情吧！

牡羊座：

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這種情人通常都還滿專情的，牡羊的性格總是很專注或很專心在對方的身上，對於愛情也不會輕言放棄，當然前題得是這個牡羊非常的愛你，而不是玩玩而已，否則要專注度這麼高的牡羊座分心搞劈腿是滿困難的一件事。

只是，當你在愛情當中的回應沒有讓你的牡羊情人滿意，或是有時你因為太忙而對他們愛理不理太久，牡羊情人是沒耐心情人的典型，一哭二鬧三上吊後還是得不到你的用心對待時，他們就會想劈腿，如果他們的金星在雙魚，那麼恐怕就更容易提早變心。

金牛座：

金牛情人不算是很容易變心的情人，即使到了冷靜期，他們還是會很認分的進行他們伴侶的義務和做該做的事情，坦白說這是非常好的情人典型，如果你想要結婚的話，跟這種情人穩定發展到婚姻的機會也是非常高的。

大概只有生活得很困難或是為了金錢爭吵不休時，才會令金牛情人對愛情的想法生變，這種情人不見得每一個都會要求錦衣玉食，只是不太喜歡總是為錢煩惱，或是二人為了金錢問題煩惱不斷，尤其是他們的水星也在金牛時，會更容易產生這種問題。

雙子座：

很多人覺得雙子情人大概是最容易變心的情人吧？坦白說雙子情人不是那麼容易移情別戀的，他們總是會有正反兩個想法在打架，雖然經常很矛盾到想要去不專情一下，但又會想到這樣對於身邊的情人很對不起，頂多只是會想想而已。

但如果愛情變得太無聊，特別是不太容易見面或不太常聊天講話，也不再有一些生活中的小浪漫或是小樂趣，雙子座就會很自然的向外找樂子，加上雙子情人對於旁人勾引的抵抗力是很差的，就容易一去不回頭，金星在牡羊的雙子情人就更容易發生這種情況！

巨蟹座：

大部分的人會認為巨蟹情人很不容易變心或不專情，但其實他們反而是最容易變心的一個類型。坦白說巨蟹情人對於愛情的付出相當的多，加上他們非常的細膩，就算表面上很正常，但是心中總是會藏著很多的情緒慢慢的累積。

會讓巨蟹情人想要移情別戀，多半是他們已經忍耐了很長一段時間，覺得對方不夠愛他們，或是長期覺得自己的想法被忽略，最後就是黃河潰堤一發不可收拾，如果這個巨蟹情人的金星在處女座的話，那麼這種移情別戀就是很認真的，要當心喔！

▲獅子座若覺得自己無法再吸引另一半，就會將愛投向其他了解自己的人。（示意圖／Pakutaso）

獅子座：

許多人可能對獅子情人的印象是他們很花心，也很愛到處招蜂引蝶，事實上他們也是這樣沒錯，不過這只是為了維持他們的自信心，並不是為了腳踏兩條船而做準備，他們是天生就喜歡讓別人看到他們美好的一面，不是天生的不專情。

會讓獅子情人走向移情別戀的路，通常都是他們感覺到自己好像沒辦法再吸引到另一半愛的目光或崇拜的眼神，他們很好面子的，如果另一半太常在外頭不給面子，獅子情人也會很容易投向其他了解他們的小情人身上，如果他們的火星在巨蟹，這種情況則會更嚴重。

處女座：

處女座情人很專情？他們可是變動星座耶！你如果還認為處女座是乖乖牌，那麼你的星座資訊真的需要更新一下了，他們是「女僕」或「執事」性格的人，看起來很乖巧忠心，對另一半都呵護備至，這對他們而言是戀愛中應該做的事情，是盡責的情人。

只是處女座的情人很清楚，這些付出都是他們該做的，去忍受另一半的無理也是應該的，只是人的忍耐會有限度，他們忍不住時就會私底下向外發展，而且不太容易被發現，他們是偷吃技術很好的人，特別是金星在天蠍座的話，偷情技巧會更高超。

天秤座：

跟天秤座談戀愛是很愉快的事情，他們是天生的好情人，不會愛你愛到讓你喘不過氣來，也不會好像很冷淡到無法親近，許多人對天秤情人的不放心也是因為如此，他們好像太過完美了一些，好像不應該有這麼好的情人才是。

許多天秤座出軌的原因是衡量這段感情已經快要沒有辦法再持續下去，特別是發現另一半做了對不起自己的事，或是對於感情的相處已經很灰心，他們的移情別戀只是想慢慢淡出，讓感情自然消失，特別是火星在處女座的天秤情人更容易會這麼做。

天蠍座：

神秘的天蠍情人通常在熱戀期後就會變得不怎麼神秘，他們是很用心在愛情裡的人，所以也希望另一半對他們也沒有太多的秘密，二人之間可以開誠布公的一起好好相處，對他們而言是非常重要的事情，愛情不需要有那麼多的秘密。

但是天蠍情人是重口味的情人，他們很需要源源不絕的愛情提供，對於另一半有種莫名的需求感，如果另一半太冷淡或是做不到天蠍情人的要求，久而久之就會令天蠍情人秘密向外發展，去填滿他們需要愛的心靈，特別是金星在射手的天蠍情人會更主動向外喔！



▲如果你讓射手座覺得你不太會思考，他們就會選擇離開。（示意圖／免費圖庫xframe）

射手座：

射手情人也是常被認為是不專情的情人，不過坦白說他們是很專情的情人，雖然說是男女有別，但大部分的情況下，他們還是一次只有一個情人，面對感情也非常的直接、熱情，偶爾和朋友之間比較喜歡打鬧而沒有距離，可是這只是開開玩笑，偶爾比較過火。

他們不太喜歡自己的另一半是沒有頭腦的，不是笨不笨的問題，而是他們無法接受太不會思考或是太過陰沉的另一半，當他們試了很久發現身邊的情人竟沒辦法跟他們一起大步迎向人生的陽光，沒有太多耐性的他們就會有移情別戀的狀況發生。

摩羯座：

摩羯情人算是專情的情人，他們對另一半是很重視的，這種重視是當他們把你視為生命當中可能走進禮堂的那個人時，他們就會對你相當的在乎，扣除掉生活當中的無聊與無趣，一般而言他們並不會有太多不專情的情形發生，頂多偶爾看著明星幻想一下。

會讓摩羯情人想劈腿，通常都是另一半的外表變形，而且變到不太能夠帶出門。他們是天生的外貌協會，只是嘴巴上不太說而已，頂多關起門來會唸個幾句，沉默寡言是種抗議，開始向外別戀他人就是已經受不了，如果他的火星在金牛座的話會更嚴重。

水瓶座：

其實，水瓶座情人是很專情的，他們看起來像是愛玩、花心、又不容易定下來，只是這些都只是表面的假象，水瓶情人對於愛情的重視度很高，而且並不太喜歡換感情上的對象，加上水瓶座的人很挑，當他們選擇一個固定的對象，那是一種高度的肯定。

會令水瓶座想劈腿，通常原因是他們受了很沉重的傷，像是另一半經常性的劈腿，水瓶座是會裝死看不到的人，只是愛被消磨殆盡後，水瓶座又遇上另一個對的人時，那麼當然就會移情別戀不回頭，如果他們的火星在天蠍座，那這種別戀會更帶有報復色彩。

雙魚座：

雙魚情人是濫情了點，他們也是很需要被愛的人，當然他們也很會去愛他們所愛的那個人，看起來這是一個很美滿的戀情，雙魚情人好像非常的投入在眼前的這段愛情當中而無法自拔，好似少了這個情人就沒有辦法自己好好活下去一樣。

事實不見得是如此，雙魚座本身就是個雙面性很強的星座，他們對愛情是很投入但不代表他們是忠誠的，不算貪心只是想多試試不同的愛的感覺，他們面對每一個不同的愛情來到時都想嘗試看看，有機會經常性的劈腿，海王星也在雙魚座的話會加重這種色彩呢！

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅