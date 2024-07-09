無套大戰8天後…女友「下體飄X味」他不解！全場懂了：好大頂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

伴侶之間享受魚水之歡很正常，有男網友就求助，跟女友做愛時直接內射，過了8天後，兩人要再次激戰時，卻聞到女友私密處竟然「還有味道」。女友就解釋，因為自己「有肌瘤」，應該是上次殘留的味道，會再慢慢排出，令他困惑不已。貼文一出，眾人不禁傻眼，「答案很明顯了還用問嗎？」

原PO在Dcard發文「內射8天後的味道」，跟女友做愛內射過了8天，兩人要再次愛愛時，他卻聞到女友私密處有精液的味道。女友就解釋，應該是他上次內射，精液殘留在子宮裡，加上自己有肌瘤，所以會慢慢排出。這說法令他忍不住求證，「有女性能解惑嗎？」

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看到貼文後，其他人紛紛搖頭，「實話很難聽，但有可能她才剛跟別人ox過」、「笑死，她的子宮內是彈珠台是不是？肌瘤是障礙這樣」、「別人也在用！注意」、「好大一頂綠帽」、「年輕人就是年輕人…社會經驗不夠」、「前有綠光，敬請見證！」

還有網友直呼，「…我活了30幾年，第一次聽到瞎掰這麼自然的」、「什麼8天？這種天氣2天就夠濃郁的了，你聞到的是新鮮的好嗎」、「精液一天就變質了，味道會差很多，8天還能聞到類似味道，那肯定不是你的了」、「你的女友不只是你的女友。」