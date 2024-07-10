交往前先試車「到底在試什麼？」　男網友吐真心話：真的不一樣

▲試車到底在試什麼？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著觀念越來越開放，有些人在交往前會先「試車」，近日就有女網友發文拋問，如果女生試的是尺寸，那男生試的是什麼？「試車」是不是就是「約砲」？貼文曝光後，引發討論，其中也吸引不少男網友分享自身看法。

女網友在Dcard上，以「男生試車到底是試什麼」為標題發文表示，如果女生試車是為了試尺寸，那男生是要試什麼？試看看女生在床上會不會有反應嗎？試車是不是就是比較好聽的「約砲」而已？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得試車還是防止不了失去新鮮感後的那種性事不合狀況」、「男生試車其實就是能吃就吃，不吃白不吃的心態」、「以前我都趁月經來的時候答應有更親密的舉動～當然對方可能會很悶，但可以提議摸摸～也算是一種非侵入性的試車」、「不看好因性而愛，穩定關係的性是重要的，但無法接受先試車再交往心態」。

其中不少男網友也透露，「我就曾碰過做到一半喊停要去廁所的尿尿的還真的有尿，一場還尿了3次」、「有的女生做起來就是比較舒服，這真的不是每個女生都一樣的」、「男的試車看表情聲音，每個女孩叫聲不同；看胸是否合自己手感；看性癖是否合自己口味；看衛生習慣是否良好」、「性器官是有合不合的問題，當然表情跟反應也會是重點，主要也是想知道爽不爽」。