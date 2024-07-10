凌濤將成立專案小組查鄭文燦　張善政「尊重議員職權」回應了

▲針對國民黨桃園市議員凌濤強調將在市議會成立調查小組，調查鄭文燦任內土地相關弊案，張善政則回應，尊重議員職權，市府會配合提供資料。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長鄭文燦因涉及「工五擴大用地」案收賄，桃園地院昨天召開二度羈押庭，獨審法官方楷烽最後以1200萬元裁定交保，並限制住居、出境與出海；國民黨籍桃園市議員凌濤今天在臉書上指出，將於市議會下個會期成立專案小組，全面清查鄭文燦任內市府弊案，桃園市長張善政受訪時表示，尊重議員職權，若真的成立，將來市府要提供資料都會配合。

張善政今天下午出席桃園市調查處中壢調查站揭牌儀式，會後針對市議員凌濤將於市議會下個會期成立調查小組，全力調查前市長鄭文燦任內與土地利益有關疑似弊端的決策時回應時表示，只要議員在任何合法職權之內，我們都尊重。如果真的成立的話，將來市政府資料也會配合提供。

藍營市議員凌濤今天在臉書上宣布，決定領銜率先在下一個正式會期開始，以桃園市議會議事規則、第十二章「審查會與專案小組」第65、66、67條，在大會提案啟動「專案小組」，針對鄭文燦任內與土地利益有關，疑似有弊端的決策，徹底清查。

調查小組將調閱，包括鄭市府任內工業區變更會議、捷運站址會議、重劃區等土地相關會議，以及鄭市府時期官員的約詢，這些資料將再度送交檢調，全面調查。