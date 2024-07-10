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台鐵全台運量第二！桃園新站開工　張善政：重塑城市地景

▲台鐵桃園新站今天上午舉行開工典禮，市長張善政與交通部次長陳彥伯（右六）等人在開工儀式上合影。（圖／市府新聞處提供）

▲台鐵桃園新站今天上午舉行開工典禮，市長張善政與交通部次長陳彥伯（右六）等人在開工儀式上合影。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵桃園新站今（10）日上午舉行開工典禮，市長張善政指出，桃園車站每天旅運量達5萬3000人次，是台鐵全線運量排行第二的車站，桃園新站今天正式開工，也是桃園交通發展重要里程碑，期盼桃園新站能夠如期、如質完工，讓桃園市區以新站為核心重塑城市地景。

▲桃園市長張善政今天出席台鐵桃園新站開工典禮時表示，期盼桃園新站能夠如期、如質完工，讓桃園市區以新站為核心重塑城市地景。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席台鐵桃園新站開工典禮時表示，期盼桃園新站能夠如期、如質完工，讓桃園市區以新站為核心重塑城市地景。（圖／市府新聞處提供）

張善政表示，配合桃園鐵路地下化計畫，桃園新站將以「鐵路在上、捷運在下」共構方式興建，市府捷工局已積極辦理捷運綠線前置工程，以配合桃園新站施工期程，讓工程得以穩定推進。此外，市府也著手進行桃園前後站都市計畫與交通路線調整以及前後站老舊市區更新等，期待未來隨著桃園新站完工啟用，展現桃園市區全新風貌。

▲台鐵桃園新站今天舉行開工典禮，預計2030年底完工，圖為完工後3D透視圖。（圖／市府新聞處提供）

▲台鐵桃園新站今天舉行開工典禮，預計2030年底完工，圖為完工後3D透視圖。（圖／市府新聞處提供）

交通部政務次長陳彥伯致詞時說，桃園鐵路地下化路線全長約18公里，未來完工後將消除20個平交道、8座陸橋與8處地下道，屆時桃園都市面貌都將隨之翻轉，桃園新站也將與桃園捷運綠線、捷運棕線共構，提供更便利交通服務；此外，桃園新站設計融合現代、藝術、美學及人文歷史等元素，盼在中央與地方工程團隊共同努力下能如期完工，帶給桃園市民更好出行體驗。

▲台鐵桃園新站今天舉行開工典禮，預計2030年底完工，圖為完工後台鐵新站平面圖。（圖／市府新聞處提供）

▲台鐵桃園新站今天舉行開工典禮，預計2030年底完工，圖為完工後台鐵新站平面圖。（圖／市府新聞處提供）

市府捷工局強調，桃園鐵路地下化計畫包括改建桃園、內壢、中壢等3座車站及新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮等5座通勤車站，工程總經費約1048億元。交通部鐵道局於施工期間繼續維持旅客服務，其中已於2015年6月啟用桃園臨時站，桃園車站路段鐵路地下化工程預計2030年底完工。

桃園新站規劃為地上三層、地下二層，並設置2座島式月台、3處出入口，提供電梯及電扶梯等月台服務設施，新建的桃園車站與台鐵公司興建開發大樓，預期將成為桃園新地標，同時將縫合鐵路兩側都市發展，帶動沿線土地有效開發利用，對提升桃園地區鐵路運輸服務及加速都市發展將有極大助益。

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