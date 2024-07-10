女友KTV吵架！男衝現場助陣被砍「全身血倒地」　警1小時逮2人

▲桃園火車站前商圈某KTV昨（9）日清晨6時許發生鬥毆事件，一名男子被痛毆倒地，身上血跡斑斑。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園火車站前中華路昨（9）日清晨發生兩派人馬互毆事件，其中一名年輕男子被不明器械刺傷倒臥血泊中，桃園警分局武陵派出所據報後迅速趕抵現場，1小時內查獲1男1女2共犯到案，受傷男子被緊急送往林口長庚醫院急救，目前已恢復意識，暫無生命危險，警方將追緝涉嫌動手兇嫌到案。

▲桃園火車站前商圈某KTV昨（9）日清晨6時許發生鬥毆事件，一名男子倒在血泊中後被送醫，現場仍有血跡。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

桃園警分局指出，昨日清晨6時許接獲報案指稱，桃園區中華路、民權路口處有男子倒臥血泊中，武陵派出所員警立即趕往現場，當場逮獲1男1女共2名共犯到案，受傷男子年約24歲，腹部處疑似有幾處不明器械刺傷傷勢，經送往林口長庚醫院急救後，目前已恢復意識，暫無生命危險。

▲桃園火車站前商圈某KTV昨（9）日清晨6時許發生鬥毆事件，桃園警方當場查獲1男1女共犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，3男3女相約在中華路上某KTV唱歌，疑因酒後口角，其中女子找來男友助陣，雙方下樓時在路口碰上起衝突，其男友被對方持不明器械刺傷倒地。桃園警方據報後趕抵現場，逮捕現場叫囂的1男、1女共犯，但2人堅稱未動手，只是在旁助陣，涉嫌動手兇嫌則趁亂逃逸，警方已掌握涉案男子積極追緝中。