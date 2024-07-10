組「專案小組」查鄭文燦遭綠議員嗆逾權　凌濤：你家族也涉入？

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉入土地開發案收賄，國民黨桃園市議員凌濤今（10日）表示，將在桃園市議會下個會期大會發起「專案小組」，全面清查鄭市府時代的弊案，卻遭綠營質疑逾權，凌濤對此回應，有一些議員出面阻擋，或是不支持這個案子，是不是代表他心裡有鬼？還是他的家族有涉入其中？

凌濤連日「打燦」，今更宣布發起「桃園市議會專案小組」，針對鄭文燦任內與土地利益有關，疑似有弊端的決策，徹底清查。凌濤指出，調查小組將調閱包括鄭市府任內工業區變更會議、捷運站址會議、重劃區等土地相關會議，及對鄭市府時期官員的約詢，這些資料將再度送交檢調，全面調查。

民進黨籍市議員黃瓊慧則認為，凌濤是藉機會政治操作，且凌濤不只有誹謗前科，也和鄭文燦有官司正在纏訟，為避免挾怨報復，若成立專案小組，凌濤是最應該避嫌的人。凌濤則說，議事規則清楚寫明「專案小組」規定，不管任何黨派也都支持他的提議，希望把事情真相釐清。如果有一些議員出面阻擋，或是不支持這個案子，是不是代表他心裡有鬼？還是他的家族有涉入其中？導致他必須在鄭文燦涉嫌重大的情形之下，還要保護鄭文燦？這些都是桃園市民所不能接受的。

凌濤強調，桃園市議會的議事規定辦法，明定桃園市議會有權責可以成立專案小組來調查這些事項，如果這些市議員連最基本的議事規定都沒有看清楚，基本上是沒有當市議員的資格。

