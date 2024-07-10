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桃園吸引移居！　推行人口政策榮獲內政部表揚

▲桃園宜居吸引移居，推行人口政策獲中央表揚

▲桃園獲內政部表揚推行人口政策績效優良地方政府（直轄市組）及績效優異地方政府。（圖／智發會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘9日表示，桃園市榮獲112年「推行人口政策措施宣導執行績效優良地方政府（直轄市組）」及「績效優異地方政府」，內政部於臺大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮，由市府副秘書長賴淑華代表出席受獎。

▲桃園宜居吸引移居，推行人口政策獲中央表揚

▲桃園1999專線提供越南語和印尼語服務。（圖／智發會提供）

臺灣面臨少子女化、高齡化等嚴重國安問題，近年人口成長趨緩，惟桃園市人口數持續上升，截至今(113)年5月達232萬人，遷入及出生人口更是全國最多、持續正成長。張善政市長上任以來，以「好通勤、好工作、好就學、好生活」為目標，整合各機關資源推動超過150項大小政策，讓更多人願意選擇居住在安心宜居的「好桃園」。

▲桃園宜居吸引移居，推行人口政策獲中央表揚

▲桃園全台首創成立「婦幼發展局」推動婦幼友善政策。（圖／智發會提供）

桃園市不但全台首創成立「婦幼發展局」，協助婦女延續職涯發展與兼顧家庭，更全國首創「凍卵營養金補助」、「產後憂鬱心理諮商」、「擴大免費肺癌篩檢」等政策，並搭配如「好孕專車交通補助」、「5歲幼兒教育助學金」、「醫護視訊關懷老幼機制」、「高齡友善換居」等，致力達成「全齡照顧」目標，打造宜居桃園城市。

此外，為了打造多元文化交流的健全友善環境，桃園全國首創「外國籍婦幼諮詢服務中心」，協助在臺之外國人生活與工作權益協助等服務。桃園1999專線並提供越南語和印尼語的服務，希望讓來到桃園打拼的新住民及移工都可以獲得更豐富的生活資訊、更快融入桃園的生活，讓桃園成為新住民的溫馨家園。

吳肇銘主委表示，在張市長的帶領下，市府團隊展現跨局處合作的能量共同努力，也是張市長任內再度獲得內政部推動人口政策的獎勵肯定，未來市府各機關將持續推動更多符合民眾需要的政策，打造桃園成為一個更友善幸福的城市。

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桃園市政府推行人口政策宜居城市婦幼發展張善政

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