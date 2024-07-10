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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全面徹查鄭文燦市府弊案！　凌濤發不自殺聲明成立「專案小組」

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前海基會董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，遭桃園地檢署聲押，法院裁定500萬元交保。經抗告後，昨重開羈押庭，法院提高保釋金至1200萬元，鄭文燦律師在短短20分鐘內，火速送抵700萬元。國民黨桃園市議員凌濤連日「打燦」，今（10日）宣布發起「桃園市議會專案小組」，針對鄭文燦任內與土地利益有關，疑似有弊端的決策，徹底清查。

凌濤近日緊咬鄭文燦弊案，日前踢爆，鄭文燦捲入的收賄貪污案件關鍵，是華亞科學園區外的一筆9.5公頃農業用地，無法適用「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，於是集團行賄希望過關，但鄭文燦「辦事不力」，於是退回500萬元，但若過關業者將賺高達57億。

凌濤今日則宣布要發起「桃園市議會專案小組」，因鄭文燦涉嫌利用公權力收受賄賂，令人民感到無比痛心，自己身為民意代表，市民正在看民代如何堅持正義，把檢驗力道推到最大化。

凌濤強調，他一路走來，一直以最乾淨的政治標準、最強力的提案、最多的選服案件及爭取預算的量能。「此刻，我們必須回應桃園市民對公平正義的期待。」凌濤表示，將率先在下一個正式會期開始，以桃園市議會議事規則、第十二章「審查會與專案小組」第65、66、67條，在大會提案啟動「專案小組」，針對鄭文燦任內與土地利益有關，疑似有弊端的決策，徹底清查。

凌濤指出，調查小組將調閱，包括鄭市府任內工業區變更會議、捷運站址會議、重劃區等土地相關會議，及鄭市府時期官員的約詢，這些資料將再度送交檢調，全面調查。

最後，凌濤還發表「不自殺聲明」，不要擔心他個人的安危，會盡量加倍小心，也謝謝這幾天市民留言鼓勵，有一句話給他最大的力量，「凌濤，只要是做對的事沒問題的，加油。」

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