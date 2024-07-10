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超美變性人來台下海！長髮露腿畫面曝　這價碼讓老司機噴鼻血

▲桃園市警局昨晚晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳賣淫，赫然發現一名身材曼妙泰籍女子，查核身分時竟查出為男性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳賣淫，赫然發現一名身材曼妙泰籍女子，查核身分時竟查出為男性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局昨（9）日晚間擴大實施「靖黃專案」，全面掃蕩躲藏社區公寓大樓賣淫女子，其中查獲一名花名「雯雯」身材曼妙泰籍女子，持觀光簽證來台，查核身分時赫然發現是男性，且查出身上藏有安非他命毒品，「雯雯」在網路論壇上提供性服務，以每小時2400元收費；警方總計查獲妨害風化案65件、120人，涉嫌非法從事性工作台籍女子67人、外籍女以泰國女子45人及越南女子8人為主，均屬持觀光護照入境。

▲桃園市警局昨晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳，發現不少樓鳳者都是持觀光免簽來台賣淫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳，發現不少樓鳳者都是持觀光免簽來台賣淫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長吳坤旭為杜絕色情，下令全面清查全市內非法從事性工作女子並加強查緝，市警局以專案規劃「靖黃專案」強力掃蕩查緝色情交易行為，尤其針對樓鳳全面清除。

▲桃園市警局昨晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳，其中在網路論壇上發現外籍女以廣告招攬顧客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳，其中在網路論壇上發現外籍女以廣告招攬顧客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨晚執行第一波掃蕩專案，動員刑事警察大隊、保安警察大隊、外事警察，並配合移民署專勤隊與轄區警察分局共計295名警力，針對KTV酒店、休閒會館、養生館、樓鳳工作室與黑道幫派圍事經營特種行業與治安顧慮場所135處執行高強度、高密度臨檢與查緝專案勤務，以有效打擊色情業者。

▲桃園市警局昨晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳，查出樓鳳均持觀光免簽來台賣淫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚實施「靖黃專案」掃黃樓鳳，查出樓鳳均持觀光免簽來台賣淫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警察局查緝成效統計，非法從事性工作女子，以依附在旅館、個人工作室、養生館、休閒會館、大樓套房為主，以個人工作室樓鳳居多。其中，員警執行網路巡邏在網路論壇發現綽號「雯雯」女子刊登性交易訊息，提供性服務每小時收費2400元，員警循線至交易地點緝獲「雯雯」果真身材火辣且外型亮麗，員警查核其護照時，驚見「雯雯」竟是男兒身，係以觀光免簽來台之泰國籍男子，為1995年生現今29歲，員警還在其身上查獲二級毒品安非他命毒品0.93公克，全案依違反兒少性剝削防制條例、毒品防制條例移送桃檢偵辦，並以違反社會秩序維護法之妨害風俗裁罰。

桃園市警局局長吳坤旭強調，桃警團隊將持續針對高風險社區大樓與出租套房清查工作，強化網路巡邏與情蒐，適時實施「靖黃專案」查處，讓違法業者無法繼續生存，並讓市民有感，維護善良風氣並有效遏制違法性交易場所，以淨化社會風氣。

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