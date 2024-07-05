桃機引進AI虛擬人貴賓服務　張善政肯定數字王國環亞集團聯手推動

▲「旅者新境遇」發表會。左起桃園市長張善政、數字王國執行長謝安、環亞集團創辦人兼執行長宋海西、桃機公司董事長楊偉甫。（圖／數字王國提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政5日出席於桃園機場舉辦的「旅者新境遇-機場虛擬人貴賓服務全球首發發布會」表示，桃園是全球最大的人工智慧伺服器生產地，也是全臺資料中心建置最密集的縣市，肯定數字王國與環亞集團聯手，將人工智慧技術應用於機場貴賓室服務，並擇定桃園為這項服務的第一站，期未來將人工智慧技術推廣應用於更多領域。

▲市長張善政肯定數字王國與環亞集團聯手，將人工智慧技術應用於機場貴賓室服務。（圖／市府提供）

張善政市長說，環亞集團擁有全球最大的機場貴賓室網絡，其國際業務據點已超過250 個，遍佈全球30個國家地區的80個國際機場；數字王國則是全球前三大獨立電影視覺特效公司，為眾多電影，包括《鐵達尼號》、《班傑明的奇幻旅程》、《復仇者聯盟：無限之戰》等多部電影提供視覺特效。

▲「旅者新境遇」發表會。（圖／市府提供）

桃園機場公司董事長楊偉甫感謝數字王國與環亞集團，優先於桃園國際機場貴賓室引入人工智慧技術，提供旅客機場相關資訊諮詢服務；桃園機場近期也進行了一系列智慧化升級，其中新世代自動查驗通關系統和自助行李託運服務皆已正式啟用，為旅客提供更加便捷的體驗。

▲虛擬人鄧麗君的驚喜亮相，並與數字王國執行長謝安趣味互動。（圖／數字王國提供）

數字王國今日舉行的「旅者新境遇」發表會，迎來了虛擬人鄧麗君的驚喜亮相，並與數字王國執行長謝安趣味互動，生動展示了 AI 人工智慧和 AI 虛擬人技術無縫融入消費場景時所激發的可能性。這一跨越時空界限的展演，使現場來賓對 AI 虛擬人及其技術的跨域融合驚嘆不已。

謝安執行長指出，數字王國與環亞機場服務管理集團(環亞集團)創辦人兼執行長宋海西達成協作共識，對於旅客體驗升級的理念與目標不謀而合。尤其是，宋海西創辦人的國際視野、策略布局，對合資企業在全球落實戰略部署有著無法估量的指導助力。由此，數字王國有機會把握 AI 人工智慧催生的商業機遇，運用 AI 虛擬人及其技術的優勢，推動智慧服務邁向嶄新階段。」

在雙方強勢聯手下，該合資企業將有效發揮 AI 虛擬人及其技術的賦能力量，為傳統模式下的觀光及旅遊服務業注入活力；同時將數位角色導入飯店和機場，甚至客服中心、免稅店、旅客服務中心等周邊設施，向旅客提供高度個性化且具備互動特質的智慧服務，實現營運維度的「降低成本」、「增進成效」和「提升品質」。

包括市府新聞處長羅楚東、大園區長余誌松、數字王國執行長謝安、環亞集團創辦人宋海西、桃園機場公司董事長楊偉甫等均一同出席。