土耳其男行李藏1200萬海洛因　裝傻辯「不知道」下場曝

▲土耳其籍男子艾瑪瑞（譯音）今年3月自柬埔寨搭機來台，托運行李被海關人員查出夾藏2452.83公克第一級毒品海洛因，市值逾1200萬元。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

土耳其籍男子艾瑪瑞（譯音）今年3月間自柬埔寨搭機來台觀光，入境桃園機場時，隨身托運行李被海關人員查出夾藏2452.83公克第一級毒品海洛因，市值逾1200萬元，艾瑪瑞辯稱是友人送他行李箱，不知道夾藏毒品；桃園地檢署調查時，艾瑪瑞仍否認犯行，檢方偵結依毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪嫌提起公訴。

檢警調查，38歲的土國籍男子艾瑪瑞今年3月24日下午，自柬埔寨金邊金邊機場搭乘華航CI-864航班來台，晚間10時許入境桃園機場尋免申報路線入境通關時，被海關人員察覺隨身托運行李有異，開箱後查出夾藏第一級毒品海洛因淨重2452.83公克，另有手機與美金455元等證物，海關通報桃園市調處偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢調查時，艾瑪瑞辯稱在柬埔寨發生車禍，當時2名越南籍男子幫忙資助醫療費用，並同意資助他來台開美髮業店，包括來台機票與柬埔寨罰金都忙幫忙資助，至於行李箱夾是2越南友人贊助，根本不知道夾藏海洛因等語；檢方根據財政部台北關提供扣押貨品、桃園市調處查扣海洛因、法務部調查局濫用藥物實驗室調查報告等證物與被告手機通聯紀錄佐證，確認犯行明確，檢方偵結依毒品危害防制條例、運輸第一級毒品與懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌起訴。