端午連假返鄉國道管制疏導　桃園路段交通資訊一次看

▲針對端午節三天連假，桃園市警局交通大隊指出，針對易壅塞路段、國道匝道將進行管制疏導。（圖／桃市交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於端午節3天連假將屆，桃市警局交通大隊預期民眾返鄉、出遊，各地均有龍舟競賽等相關活動，針對易壅塞熱點加強疏導管制，籲請民眾避開易壅塞路段，並配合警方管制疏導，同時提供替代道路選擇，避免連續假期受困車陣。

桃園市警局交通大隊指出，連續三天連假包括國道交流道周邊、民俗節慶活動與風景遊憩區周邊將湧現車潮，其中「2024龍潭歸鄉文化節」將在龍潭大池周邊舉辦，預期將吸引大量人潮與車潮，為維護遊客安全，龍潭大池周邊神龍路（龍元路至南龍路）、龍元路（神龍路口至大池管理中心）將實施行人徒步區，禁止車輛進入，並規劃龍潭高中、凌雲國中與中豐路上林段231巷為遊客停車場，籲請遊客預先確認活動時間、停車與交通管制等資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員之管制引導。

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▲針對端午節三天連假，桃園市警局交通大隊指出，針對易壅塞路段、國道匝道將進行管制疏導，圖為台一線上國一平鎮系統匝道將實施管制。（圖／桃市交大提供）

此外，國道疏運與管制部分，連續假期桃園市境內未實施國道入口高乘載管制，但將於6月8日5至12時封閉國1平鎮系統南下入口匝道，籲請用路人改道中壢或幼獅交流道繼續南下。

風景遊憩區部分，除龍潭大池外，大溪老街、石門水庫、小人國、六福村等主題樂園與永安、竹圍等觀光漁港景點預期將吸引大量人潮前往，桃園市警局交通大隊將實施「提早執行勤務」、「區域同步上崗」及「跨交流道替代道路」等策進作為加強維護交通秩序，並由交通行控中心整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度「交通快打」警力迅即排除壅塞原因，維持道路順暢。

▲針對端午節三天連假，桃園市警局針對龍潭大池周邊進行管制。（圖／桃市交大提供）

此外，桃園市警局針對主要風景遊憩區建議遊客返程替代道路如下：

1、大溪地區替代道路：

(1)大溪老街→台3線→往三鶯交流道北上。

(2)武嶺橋西端→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄(河堤旁道路)→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道北上。

(3)大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向南下。

2、復興地區替代道路：

(1)台7線→台7乙線→往三峽→三鶯交流道北上。

(2)台7線→118縣道(羅馬公路)→往關西南下。

3、龍潭地區（小人國、六福村）替代道路：

(1)中原路→楊銅路→往楊梅北上。

(2)高原路→桃68-1→台3線→往關西南下。

(3)中原路→往關西南下。