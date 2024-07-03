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22歲勇警蔡淳宇負傷追緝槍擊犯　破格晉升獲准！今授階警務佐

▲桃園警分局警員蔡淳宇今年3月間遭槍擊負傷後仍英勇還擊槍擊派出所楊姓犯嫌，市警局長吳坤旭向警政署爭取破格獲准，今天在市警局大禮堂舉行授階儀式。（圖／桃園市警局提供）

▲蔡淳宇今年3月間遭槍擊負傷後仍英勇還擊槍擊派出所的楊姓犯嫌，爭取破格晉升獲准。（圖／桃園市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局桃園分局景福派出所今年3月間深夜遭楊姓犯嫌持槍濫射後駕車逃逸，警方動員線上警網追緝，其中桃園警分局員警蔡淳宇獲報後發現犯嫌車輛開槍射擊，楊嫌持槍射擊導致蔡受傷倒地，但蔡員仍奮勇還擊，事後順利緝捕楊姓犯行到案；桃園市警局局長吳坤旭向警政署爭取破格晉升獲准，今（3）日下午在市警局大禮堂舉行授階儀式，蔡淳宇晉升為一線四星警務佐，其父親也到場見證，分享兒子光榮時刻。

▲桃園警分局警員蔡淳宇今天晉升為警務佐，父親也到場見證兒子破格晉升光榮時刻。（圖／桃園市警局提供）

▲蔡淳宇今天晉升為警務佐，父親也到場見證。（圖／桃園市警局提供）

22歲的蔡淳宇今年3月23日晚間接獲命令，景福派出所遭槍擊，涉案楊姓男子犯後駕車逃逸，多名員警參與圍捕行動，蔡淳宇察覺楊男蹤跡後自後追捕，不慎遭楊嫌開槍擊中左肩倒地，但仍英勇還擊，事後桃園警分局警網仍順利緝捕楊姓犯嫌到案，市警局長吳坤旭為嘉勉其冒著生命危險英勇緝捕嫌犯精神，向警政署爭取破格晉升獲准。

晉升儀式於今天下午2時許在市警局2樓大禮堂舉行，由局長吳坤旭授階，蔡員父親也一同出席見證，分享兒子光榮時刻；吳坤旭表示，警察工作挑戰多、危險也多，對於蔡員堅守崗位盡職態度給予高度肯定，同時也要感謝同樣身為警察同仁的蔡員父親陪同到場，同時也提醒同仁在執勤時要特別注意自身安全，共同維護桃園治安環境。

▲桃園警分局警員蔡淳宇今天破格晉升為警務佐，桃園市警局局長吳坤旭宇分局長吳明彥等同事都為他慶賀。（圖／桃園市警局提供）

▲蔡淳宇今天破格晉升為警務佐，桃園市警局局長吳坤旭(左二)與分局長吳明彥(左一)等長官同事都為他慶賀。（圖／桃園市警局提供）

蔡淳宇事後受訪時也提到，中槍當下沒覺得左肩特別痛，可能是情況警急且當時腎上腺素爆發，只是想盡快抓到槍擊犯嫌到案，事後才覺得左肩隱隱作痛，才發覺身上共中3槍，除左肩中彈外，另外胸前與腹部也各中一槍，所幸當時有穿防彈衣，幸運保住性命。

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