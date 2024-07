辯論後第一個專訪拜登　ABC主播脫口「他撐不了再做4年」

▲ 拜登在辯論會後接受ABC獨家專訪。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統拜登在6月27日的辯論會上表現欠佳,民主黨內「換拜」聲浪漸漲,儘管他堅稱是因感冒失常,會後第一個獨家專訪他的媒體人也脫口而出,「我不認為他有能力再執政4年」,但很快就反悔。

辯論會翻車後,拜登5日首度受訪,和美國廣播公司(ABC)主持人、資深政治主播史蒂芬諾伯羅斯(George Stephanopoulos)面對面談話22分鐘,吸引850萬美國人觀看。

#GeorgeStephanopoulos just made a STUNNING comment: he told someone on the streets of #NewYork that he doesn't think President #JoeBiden can serve another term! https://t.co/cFMK2Uxx4z pic.twitter.com/pxKkolFcGt