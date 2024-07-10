辯論後第一個專訪拜登　ABC主播脫口「他撐不了再做4年」

▲ 拜登在辯論會後接受ABC獨家專訪。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登在6月27日的辯論會上表現欠佳，民主黨內「換拜」聲浪漸漲，儘管他堅稱是因感冒失常，會後第一個獨家專訪他的媒體人也脫口而出，「我不認為他有能力再執政4年」，但很快就反悔。

辯論會翻車後，拜登5日首度受訪，和美國廣播公司（ABC）主持人、資深政治主播史蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）面對面談話22分鐘，吸引850萬美國人觀看。

#GeorgeStephanopoulos just made a STUNNING comment: he told someone on the streets of #NewYork that he doesn't think President #JoeBiden can serve another term! https://t.co/cFMK2Uxx4z pic.twitter.com/pxKkolFcGt — TMZ (@TMZ) July 9, 2024

但據TMZ曝光的畫面，諾伯羅斯9日下午穿著運動服外出，在曼哈頓街頭被路人攔截，面對「你認為拜登該退選嗎」的問題，諾伯羅斯回答，「我不認為他有能力再執政4年」。

不過他當天晚間便透過電視台發言人發表聲明稱，「今天稍早，我回應了一名路人，而我不該那麼做。」ABC也聲明澄清，「他表達了個人觀點，不代表電視台立場。」