拜登又出糗！演說看讀稿機「連指令也照唸」　停頓2秒尷尬畫面曝

▲ 拜登在北約峰會上發表演說。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統拜登連任之路因6月27日的辯論會失利面臨逼宮,一舉一動備受關注,未料9日在華府舉行的北大西洋公約組織(NATO)峰會上再度出糗,不僅演說全程仰賴讀稿機,還不小心將指令也跟著唸出。

《每日郵報》報導,拜登9日晚間在北約峰會上向北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)授予總統自由勳章,發表演說時和辯論會相較之下幾乎沒有失誤,言辭強而有力,但他全程緊盯著讀稿機,最後還把要求軍方人員送上勳章的指令也跟著唸出。

nato summit

president biden concludes speech by reading a command off of the teleprompter:

"ask the mil... military come forward"



btw, his remarks are addressing nato secretary-general jens stoltenberg, who is standing right beside him



oh yeah, BREAKING pic.twitter.com/JwPPJ4ot5h