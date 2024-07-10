拜登又出糗！演說看讀稿機「連指令也照唸」　停頓2秒尷尬畫面曝

▲ 拜登在北約峰會上發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登連任之路因6月27日的辯論會失利面臨逼宮，一舉一動備受關注，未料9日在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上再度出糗，不僅演說全程仰賴讀稿機，還不小心將指令也跟著唸出。

《每日郵報》報導，拜登9日晚間在北約峰會上向北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）授予總統自由勳章，發表演說時和辯論會相較之下幾乎沒有失誤，言辭強而有力，但他全程緊盯著讀稿機，最後還把要求軍方人員送上勳章的指令也跟著唸出。

nato summit

president biden concludes speech by reading a command off of the teleprompter:

"ask the mil... military come forward"



btw, his remarks are addressing nato secretary-general jens stoltenberg, who is standing right beside him



oh yeah, BREAKING pic.twitter.com/JwPPJ4ot5h — 0fux (@_0fux_) July 9, 2024

影片可見，拜登全程盯著右前方的讀稿機，完成演說後卻唸出接下來的指令，「要求軍……」但第三個字還沒唸完就意識到不對勁，停頓2秒後才改口「請軍事助理上前來」，還好這次失誤馬上就被觀眾掌聲淹沒，場面不至於太過尷尬，後來為史托騰柏格掛上勳章的過程也很順利。

高齡81歲的拜登身陷是否有能力再執政4年的質疑，為期3天的北約峰會對體力是一大考驗，10日將和各國領袖會晤並共進晚宴，11日舉行記者會，將面臨國內外嚴格檢視。他日前接受ABC訪問時則堅稱，辯論會上表現不佳只是因為感冒。