尹錫悅訪問美軍印太司令部　強調韓美同盟攜手共抗北韓威脅

▲南韓總統尹錫悅9日造訪美國印太司令部，向現場200名官兵發表演說。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅總統夫婦於當地時間8日抵達夏威夷檀香山，拉開訪美行程序幕。他首先參謁太平洋國家公墓，接著造訪美國印太司令部總部，成為在美中激烈競爭、俄烏戰爭等情勢下，時隔29年再度踏上印太司令部的南韓總統。他在演說時強調美韓同盟的重要性，並怒批北韓（朝鮮）全面發展核武威脅全球。

根據《韓聯社》，尹錫悅於當地時間9日造訪位於檀香山的美國印太司令部（太平洋司令部）總部，是繼1981年時任總統全斗煥、1995年時任總統金泳三造訪後，時隔29年首位造訪的南韓總統。印太司令部為美國7座「地域型」一體作戰司令部的其中一座，是規模最大、且最具重要性的司令部。

美國印太司令部的重要性不言而喻，其掌管範圍涵蓋半個地球，從美國西太平洋沿岸至印度西部邊境、南極至北極，在與中國、俄羅斯等最大威脅之下，守護台灣、日本、韓半島（朝鮮半島）等戰略要衝，平時指揮駐韓美軍司令部，一旦南韓爆發戰事，可以做為後方基地，在韓半島的國防安全上扮演極為重要的角色。

尹錫悅抵達印太司令部總部後，與印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）針對南北韓、東北亞地區國防情勢進行討論。

尹錫悅透過演說鼓勵台下200多名官兵。他表示，「我身為南韓現任總統，睽違29年再度有南韓總統造訪印太司令部，在如今嚴峻的國際情勢和韓半島的安全情勢下，是為了鞏固堅若磐石的韓美同盟。印太司令部援助韓美聯合防衛態勢，一旦韓半島爆發戰事，甚至可以在美國提供增援戰力上扮演中樞角色。」

尹錫悅話鋒一轉，批評北韓與俄羅斯在軍事領域攜手合作，「北韓忽視居民們淒慘無比的生活，透過高度發展核武與導彈技術、發起軍事挑釁，甚至立法推動合法使用核武，嚴重危害韓半島與地區內國防安全。北韓上個月和俄國簽署全面戰略夥伴關係、強化雙方在軍事和經濟上的合作，激化國際社會的擔憂。」

帕帕羅則是稱讚尹錫悅為擁有勇氣、領導能力的執政者，且適時向烏克蘭提供必要協助，能夠深刻體悟到烏克蘭的國防情勢印太地區的安全息息相關。

尹錫悅隨後前往作戰中心，聽取印太司令部匯報作戰現場，並和帕帕羅握拳喊道「We go together」（攜手向前）。在勳章授予儀式中，尹錫悅代表南韓政府授予帕帕羅被稱為「統一章」的護國勳章，感謝其過去3年來在擔任印太司令部司令時，在強化美韓聯合防衛態勢上的功勞。

目前尹錫悅夫婦已從檀香山搭乘空軍1號專機啟程，準備飛往美國華府，出席北約（NATO）峰會，預計當地時間10至11日將在華府和日本等10個國家進行雙邊會談。