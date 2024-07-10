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美軍加薩臨時碼頭要拆了！　斥資75億元「用不到20天」

▲▼美國軍方今年5月在加薩走廊建造一座臨時浮動碼頭，用來運送人道救助物資。（圖／路透）

▲美國軍方今年5月在加薩走廊建造一座臨時浮動碼頭，用來運送人道救助物資。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國軍方今年5月在加薩走廊建造一座臨時浮動碼頭，用來運送人道救助物資，但這座斥資2.3億美元（約台幣75億元）的碼頭，有可能在下周被永久拆除。

根據CNN報導，這座臨時浮動碼頭在5月17日正式啟用，儘管自啟用以來，美軍已透過此碼頭向加薩運送超過1940萬磅的人道援助物資，但有消息指出，這座臨時浮動碼頭最快在下周就會被永久移除。

事實上，浮動碼頭從啟用以來，曾在5月25日、6月14日和28日因惡劣天氣斷裂，每每拆除進行修復後，過沒幾天又再度斷裂。浮動碼頭至今真正使用的天數不到20天，大多時候出於安全考量，物資都被堆在賽普勒斯海灘。

▲▼美國軍方今年5月在加薩走廊建造一座臨時浮動碼頭，用來運送人道救助物資。（圖／路透）

▲美軍透過此碼頭向加薩運送超過1940萬磅的人道援助物資。（圖／路透）

除了天氣因素外，人道物資運送計畫也因為安全問題而多次延宕。以色列原本同意在碼頭和物資運送區域周圍設置安全防線，但以軍6月初利用該區域空運一名被俘人質，這使得聯合國擔憂物資運送工作可能受到影響，因此在6月9日宣布中止物資運送。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，美軍計畫在本周暫時重新連結碼頭，以向加薩運送更多物資；知情人士透露，預計10日最後一次連接碼頭使用後，就會永久拆除這座臨時碼頭。

官員們原本就預計，碼頭將投入使用大約3個月，但嚴重的海況經常擾亂碼頭的使用，而一旦抵達加薩，救援物資的分發對救援人員來說也是一項挑戰。

五角大樓和美國國際開發署（USAID）6月宣布對碼頭行動展開審查，部分國會共和黨人猛烈抨擊臨時碼頭計劃，稱其「浪費納稅人的錢，使用完全不合邏輯」。

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