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夏天臉部頭皮瘋狂出油導致痘痘發臭禿髮　王正坤醫師說分明

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，教導民眾知道如何護理夏天皮膚出油的問題，避免臉部痘痘及頭皮發臭禿髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，教導民眾知道如何護理夏天皮膚出油的問題，避免臉部痘痘及頭皮發臭禿髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏天氣溫飆高，很多人臉部與頭上瘋狂出油，整個臉部與頭皮油膩膩，如果幾天沒有洗頭，頭皮油脂加上混和汗水的味道，甚至會讓頭髮發出臭味，讓人渾身不舒服。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，教導民眾知道如何護理夏天皮膚出油的問題，避免臉部痘痘及頭皮發臭禿髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，皮膚長時間暴露在炎熱和濕氣中，容易導致毛孔堵塞，從而引發毛囊炎與青春痘。過量的油脂分泌還會導致細菌滋生，產生異味，甚至出現脫髮現象。為了讓民眾了解臉部與頭皮出油的醫學原理與解決之道，電視節目主持人林書煒邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師、藝人何妤玟、菜子等人上電視說分明，讓民眾知道如何護理夏天皮膚出油的問題，也介紹王正坤醫師剛剛出版的醫學美容新書。
王正坤醫師表示，臉部出油的相關因素有遺傳、體質、雄性荷爾蒙上升、壓力、心理因素、季節變化、不當護理等等。壓力、緊張、熬夜等生活作息的異常會導致雄性賀爾蒙升高，引起大量出油。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，教導民眾知道如何護理夏天皮膚出油的問題，避免臉部痘痘及頭皮發臭禿髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當體內的雄性賀爾蒙增多時，雄性賀爾蒙會刺激皮脂腺分泌過多的油脂，發生青春痘、毛囊炎等疾病。雄性荷爾蒙也會造成毛囊萎縮，導致禿髮，也就是所謂的雄性禿。男性的雄性禿常常會發生整片頭髮掉光，會有前禿、後禿、地中海禿等大面積禿髮，頭上出油的頭皮變得清晰可見。女性體內也會發生雄性賀爾蒙上升的情況，導致臉部出油與女性的雄性禿，但是女性的雄性禿常常以頭髮稀疏來呈現，女性比較不會發生整片頭髮掉光。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，教導民眾知道如何護理夏天皮膚出油的問題，避免臉部痘痘及頭皮發臭禿髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與15家藝群醫美診所，診所分布在台北、新北、桃園、台中、台南與高雄等6都直轄市。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，教導民眾知道如何護理夏天皮膚出油的問題，避免臉部痘痘及頭皮發臭禿髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師建議面對夏天出油，需要適度洗頭，保持清潔，清潔過多的油垢，一天可以清洗一次頭髮。但是不要過度清潔，不要使用溫度滾燙的熱水，不要把皮膚洗到乾裂，要保留少量油脂來保護皮膚與乾裂的頭髮。出門記得戴帽子或撐陽傘，做好防曬工作，不要讓紫外線傷害頭皮與臉皮。選擇控油的護膚品和洗髮產品，抑制雄性賀爾蒙，減少油脂分泌。避免過度使用黏稠油膩的美髮產品，以免加重頭皮負擔。保持良好的生活作息和飲食習慣，避免熬夜與減輕心理壓力等，都可以改善皮膚出油狀況。

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