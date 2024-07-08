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火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

▲▼火鍋,小火鍋,吃鍋,菜盤,肉盤。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲火鍋冒出浮沫，有內行教學可倒無糖氣泡水。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管天氣熱爆了，還是許多人愛吃鍋！時常分享生活常識的部落客「魚漿夫婦」轉貼，若懶得撈鍋內浮沫，可加入「1神物」，浮沫就會凝固結塊。文章引發3千多人驚呼「長知識」、「竟然有這招」；還有內行分享，加蛋白、放冰塊等，浮沫也會結成一團。

魚漿夫婦」在粉專表示，正要去吃火鍋的他，恰好看到一篇快速撈取「涮肉浮沫」的神招，有日本網友大推，可去拿自助吧的「無糖氣泡水」，倒進熱騰騰鍋中，湯中的浮沫就會凝固結塊，能節省狂撈的時間。

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一票網友驚呼，「我剛吃完肉多多，才看到這個方法」、「放雪碧行不行」、「感覺很厲害欸，下次試試看」、「長知識」、「我家附近火鍋店會幫忙撈浮沫」、「竟然有這招」；甚至有人笑虧，「台灣沒有無糖氣泡水，然後還會被加收清潔費用XD」。

留言串中，也有人質疑「這個是真的？」有內行解釋，「是真的，氣泡水中的碳酸會讓湯的泡泡（主要是蛋白質）變質凝固，其實加醋也有這個效果，只是在湯裡加醋這湯就...」。

還有人分享，「廚師教是加蛋白，煮一下就會結塊帶走」、「其實想撈渣渣的時候，火開大一點，泡泡也是會被水滾的泡泡擠成一團很好撈」、「有冰塊的話，也可以放滿湯勺後用凸面下去把油凝結起來」。

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