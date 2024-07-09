省冷氣費！電風扇加1物「室內溫度秒降」還能驅蚊　他實測後讚

▲炎炎夏日最希望隨時隨地都有冷氣、電風扇相伴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

每到夏天，台灣往往又濕又熱，使用除濕機和電風扇的機率大增，YouTube頻道「妙招小哥」分享開電扇也可以涼快消爽的方法，準備一盆清水，加入綠油精和明星花露水，將毛巾浸泡其中，擰乾後直接披在風扇上，吹出來的風就會和冷氣一樣涼，還可以幫助驅蚊，一舉多得。

「妙招小哥」曾在YouTube頻道發影片，分享讓風扇吹出來的風變涼的小妙招，首先，準備一盆清水，加入幾滴綠油精和明星花露水，並將它們混合均勻。接著，將毛巾浸泡在其中，稍微擰乾後，放在風扇上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠油精含有薄荷成分，花露水含酒精，如此一來，風扇吹出來的風會散發出清香的氣味，即使不開冷氣，也可以讓家裡的溫度快速下降，達到清涼的效果。

對此，不少人實驗過大讚，「不錯，有改變溫度」、「有清涼感」。不過也有網友認為，這方法很容易發生危險，建議直接買一台水冷扇。

▲台電教4招居家降溫術。（示意圖／資料照）



三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡也曾分享夏日消暑小撇步，泡冰水、使用循環式冷毛巾，或把衣服噴濕，透過體表水分蒸發帶走熱量。對於戶外工作者，除了要帶足夠的水外，也可以穿冷卻背心，或者在脖子等處披涼感毛巾，同樣可幫助降溫。

另外，臉書粉專《台電電力粉絲團》指出，若不想家裡變成烤爐一樣，民眾可善用4招居家降溫術，能省電與省荷包，如下：

►白天出門前拉上窗簾

室內溫度上升，有一大部分是因為輻射熱從窗戶進入室內，如果窗戶做好隔熱，可以讓室內溫度「下降3-5度」，白天出門沒人在家，記得一定要拉上窗簾，能阻止熱能進入室內。

►玻璃窗上貼隔熱貼

除了窗簾以外，直接在玻璃窗上貼隔熱紙，也能防止紫外線和熱輻射，有效阻隔陽光進入室內。

►出門前關燈關電源

家中使用的電器，也是室內的熱能來源，記得出門前巡視一下家中，關閉運作中的電腦、電視、充電中的手機，關燈、關電源，更能省電也安全。

►拖地讓地板降溫

用濕拖把勤拖地，不僅讓家中更乾淨，也可以降低地板溫度，只要地板降溫，室溫也會很快降低。