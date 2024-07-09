　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

省冷氣費！電風扇加1物「室內溫度秒降」還能驅蚊　他實測後讚

▲▼電扇,電風扇,夏天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲炎炎夏日最希望隨時隨地都有冷氣、電風扇相伴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

每到夏天，台灣往往又濕又熱，使用除濕機和電風扇的機率大增，YouTube頻道「妙招小哥」分享開電扇也可以涼快消爽的方法，準備一盆清水，加入綠油精和明星花露水，將毛巾浸泡其中，擰乾後直接披在風扇上，吹出來的風就會和冷氣一樣涼，還可以幫助驅蚊，一舉多得。

「妙招小哥」曾在YouTube頻道發影片，分享讓風扇吹出來的風變涼的小妙招，首先，準備一盆清水，加入幾滴綠油精和明星花露水，並將它們混合均勻。接著，將毛巾浸泡在其中，稍微擰乾後，放在風扇上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠油精含有薄荷成分，花露水含酒精，如此一來，風扇吹出來的風會散發出清香的氣味，即使不開冷氣，也可以讓家裡的溫度快速下降，達到清涼的效果。

對此，不少人實驗過大讚，「不錯，有改變溫度」、「有清涼感」。不過也有網友認為，這方法很容易發生危險，建議直接買一台水冷扇。

▲已婚何姓女護理師與人夫上旅館開房間，離去時當場被男方妻子堵住，何女被告要求賠償60萬元，台南地院法官審理後判何女賠20萬元。（圖／示意圖與本案無關，記者林悅翻攝）

▲台電教4招居家降溫術。（示意圖／資料照）

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡也曾分享夏日消暑小撇步，泡冰水、使用循環式冷毛巾，或把衣服噴濕，透過體表水分蒸發帶走熱量。對於戶外工作者，除了要帶足夠的水外，也可以穿冷卻背心，或者在脖子等處披涼感毛巾，同樣可幫助降溫。

另外，臉書粉專《台電電力粉絲團》指出，若不想家裡變成烤爐一樣，民眾可善用4招居家降溫術，能省電與省荷包，如下：

►白天出門前拉上窗簾

室內溫度上升，有一大部分是因為輻射熱從窗戶進入室內，如果窗戶做好隔熱，可以讓室內溫度「下降3-5度」，白天出門沒人在家，記得一定要拉上窗簾，能阻止熱能進入室內。

►玻璃窗上貼隔熱貼

除了窗簾以外，直接在玻璃窗上貼隔熱紙，也能防止紫外線和熱輻射，有效阻隔陽光進入室內。

►出門前關燈關電源

家中使用的電器，也是室內的熱能來源，記得出門前巡視一下家中，關閉運作中的電腦、電視、充電中的手機，關燈、關電源，更能省電也安全。

►拖地讓地板降溫

用濕拖把勤拖地，不僅讓家中更乾淨，也可以降低地板溫度，只要地板降溫，室溫也會很快降低。

ET快訊
出賽費差2000　籃協：男籃票房好、場次多，應高於女籃才合理
快訊／PLG選秀4隊順位公布
快訊／江坤俊道歉！　首度發聲
1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」
快訊／下班注意！新北4地淹水警戒　板橋、新莊列一級
快訊／江坤俊請辭《健康2.0》！
來台30多年「英國爺爺Jerry」過世　收留超過200隻貓咪
獨／齒模比對是媽媽　唐治平怒了：荒謬、胡扯、噁心！
獨／6年換4學校　18歲高中生逆轉考上建中
快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

新冠疫情燒打氣卻降！民眾觀望新版疫苗　疾管署明宣布買哪款

她賣祖產「買房登記媳婦名」　2年後兒淨身出戶！網友卻不挺

快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

省冷氣費！電風扇加1物「室內溫度秒降」還能驅蚊　他實測後讚

明明住新北「為何自稱台北人？」　網點出關鍵：年紀的關係

快訊／雨勢擴大！10縣市大雨特報　防雷擊強風

夏日流感疫情暴襲全台　新型抗病毒流感藥物需求增

2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

新冠疫情燒打氣卻降！民眾觀望新版疫苗　疾管署明宣布買哪款

她賣祖產「買房登記媳婦名」　2年後兒淨身出戶！網友卻不挺

快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

省冷氣費！電風扇加1物「室內溫度秒降」還能驅蚊　他實測後讚

明明住新北「為何自稱台北人？」　網點出關鍵：年紀的關係

快訊／雨勢擴大！10縣市大雨特報　防雷擊強風

夏日流感疫情暴襲全台　新型抗病毒流感藥物需求增

2024雲西海洋音樂季啟動！　水樂園泡泡派對引領今夏潮流

鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

應材推2奈米以下晶片佈線技術　台積電、三星都採用

陽明6月營收年增67%　第三季運價雖鬆動估營收仍將加高

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

「上身沒穿衣」隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送　醫院拒絕道歉

兩人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

民眾搭竹筏落水抓樹幹求生　泰國大象勇闖暴漲河流救援

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

晚安小雞「生活很忙」認識8國人！監獄過31歲生日

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上

「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪

午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

2024下半年　桃花運爆棚TOP3星座

獨／6年換4所學校！18歲高中生再拚國中會考　逆轉上建中

月薪8萬接受通勤1小時？網曝極限

團購夯品「日本玄米胚芽油」污染物超標！

快訊／新冠單周爆99死！疫情續升　併發症通報987例

高中免試入學放榜　12.4萬人上榜「錄取率99.38%」創新高

更多熱門

相關新聞

怕電費爆！冷氣每天只吹6小時　網曝1行為最耗電

怕電費爆！冷氣每天只吹6小時　網曝1行為最耗電

夏日炎炎，家家戶戶難免開冷氣，電費帳單也讓人心驚，有網友指出，在外面租房，室內坪數約8坪，冷氣習慣開傍晚6時到晚上12時，共6小時，好奇如果改成整天開著，會比較耗電嗎？還是開開關關比較耗電？貼文一出，內行人給出解答，最耗電的瞬間就是啟動冷氣的時候，如果是1、2小時回來又開，才是最耗電。

日本40度高溫　專家：不開冷氣恐危害生命

日本40度高溫　專家：不開冷氣恐危害生命

租客不抽菸「室內機卡油垢」　他一反問抓到了

租客不抽菸「室內機卡油垢」　他一反問抓到了

火鍋涮肉浮沫「加1神物」凝固！網推：不用慢慢撈

火鍋涮肉浮沫「加1神物」凝固！網推：不用慢慢撈

「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

關鍵字：

夏天消暑風扇降溫冷氣

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面