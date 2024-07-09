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日本飆40度高溫！6成民眾「省錢不開冷氣」　專家：恐危害生命

▲▼日本,東京,高溫,夏天,炎熱。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本近日正經歷極端酷暑，多地氣溫逼近40度。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本近日正經歷極端酷暑，靜岡縣更在7日出現破紀錄的40度高溫，多地的最高溫也都在38、39度左右，但受到通貨膨脹影響，有近6成的民眾完全不開冷氣，或是在能忍受時就將冷氣關掉，專家則警告，這可能會對健康，甚至是生命造成嚴重影響。

根據日本《朝日新聞》報導，日本多地在7日飆出近40度高溫，靜岡縣測出破紀錄的40.4度高溫，茨城縣筑波車站的玻璃更是因高溫影響，整片直接裂開。許多農園所種植的西瓜，更是因為酷暑直接被曬成梅干。

據統計，去年有超過9萬人因中暑送醫，造成超過1000人死亡，但根據松下電器的調查發現，有近6成的民眾完全不開冷氣，或是在能忍受時就將冷氣關掉，其中80％的人表示，原因是擔心電費過高。

日本「第一生命經濟研究所」執行首席經濟學家永濱利廣指出，在各種物價上漲的情況下，日本逐漸出現中產階級貧困化的現象，「不只是低收入階層，連中產階級也會為了節省電費而容易中暑。」

▲▼日本,東京,高溫,夏天,炎熱。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本連日酷暑。（圖／達志影像／美聯社）

日本許多民眾因為擔心電費而不願打開冷氣，有一名30多歲、年收約300萬日圓的受訪者說，「睡覺的時候關掉冷氣換成電扇，我也常常把保冷劑放在枕邊睡覺。」隨機受訪的路人也說，他選擇去圖書館避暑，但裡面也擠滿了擔心電費的人。

但也有去年曾中暑的民眾說，有了先前的教訓，現在都會好好開著冷氣和電扇，「盡量避免做危及生命的事情。」永濱利廣表示，「即使再怎麼想節約，選擇不開冷氣的話，很有可能會對健康或生命造成影響，還請多加珍惜生命。」

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