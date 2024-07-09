英國保守黨組影子內閣　前外相卡麥隆請辭

▲英國前外交大臣卡麥隆婉拒擔任影子外相。（圖／路透）



文／中央社

在英國國會大選失去執政權的保守黨今天組成「影子內閣」，順利連任國會議員的前內閣官員多續留此內閣，較引人注目的則是前外相卡麥隆請辭，婉拒擔任影子外相。

根據卡麥隆（David Cameron）在社群媒體X的貼文，考量現任外交大臣拉米（David Lammy）的國會下議院議員身分，在影子內閣監督拉米的應當是另一位下議院議員，而不是上議院議員，例如卡麥隆自己。他表示將繼續盡己所能，協助保守黨自令人失望的大選結果重建。

卡麥隆曾於2010年至2016年擔任首相。離開政壇數年後，他去年11月應時任首相蘇納克（Rishi Sunak）邀請擔任外交大臣。由於卡麥隆不具任何國會議員身分，蘇納克特別提請國王查爾斯三世（King Charles III）授予卡麥隆爵位及上議院（即所謂貴族院）議員頭銜，賦予他任官依據。

由於卡麥隆婉拒加入影子內閣，影子外相由卡麥隆主掌外交部期間的主要副手、前外交副大臣密契爾（Andrew Mitchell）出任。

根據英國的內閣制制度，政府官員主要由國會下議院多數黨議員組成，主要在野黨則組成影子內閣，除了監督政府，也為未來執政做準備。

原則上，組成影子內閣的政黨在大選勝出後，原本的影子內閣成員若成功保住選區席次，他們高機率會被「扶正」、正式成為官員，職掌也與影子內閣時期負責監督的部會事務相同。

英國4日舉行國會大選，改選下議院全體650席，工黨勝出並接替保守黨執政。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）5日就任首相。原來的首相暨保守黨黨魁蘇納克則同意續任黨魁，直到黨內確認新黨魁選舉規則。

蘇納克今天組成影子內閣，但定調為「臨時」影子內閣，這意味成員未來仍可能有變動。保守黨預計本週召開會議討論黨魁選舉規範。

根據名單，多數成功保住國會席次的保守黨籍前官員將繼續主責之前在政府部會主責的事務，包括前財政大臣韓特（Jeremy Hunt）成為影子財政大臣、前內政大臣柯維立（James Cleverly）成為影子內政大臣，以及前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）成為影子內政副大臣，並繼續主責安全事務。

具「友台」形象的圖根哈特是新黨魁熱門人選之一。他在黨內屬中間派，被視為對一般選民也具號召力。

新一屆議員明天將前往下議院討論國會內部事務，開議大典將於17日舉行，查爾斯三世將在上議院宣讀由政府擬撰的「御座致辭」。御座致辭將揭示新政府的法案推動和施政方向。

開議後，固定於每週三舉行的「首相答問」將再度登場，屆時施凱爾和蘇納克會再次針鋒相對，但身分對調：幾週前的首相如今成了在野黨黨魁。