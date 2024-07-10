照顧上百浪貓！「英國馬爺爺」在台孤單過世　善心人士籌辦公祭

▲來自英國、定居高雄的70歲「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay），十幾年來用自己微薄的教書積蓄照顧流浪貓。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

記者賴文萱／高雄報導

來自英國的「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）定居在高雄林園，來台灣超過30年的他，十幾年來用自己微薄的教書積蓄照顧上百隻流浪貓，他於8日下午5點過世。有善心人士不忍爺爺在最後一刻孤單離去，願意籌錢自費規劃一個簡單的告別式，高雄市關懷毛孩動物協會表示，等確定時間後會公告大家。

▲馬爺爺晚年失智，後來住院許久。（圖／翻攝自Facebook／高雄市關懷毛孩動物協會）



「高雄市關懷毛孩動物協會」表示，馬爺爺Jerry在8日下午5點離開，後續由慈善單位辦理，並依照爺爺生前的遺願，採用樹葬。

協會指出，其實去年底馬爺爺住院就預期到，他根本沒辦法出院了，長期的營養不良加上環境關係，爺爺多次各種的感染，有幾個月完全是依靠抗生素撐過，加上無法進食還要插鼻胃管灌食，又容易引發肺部發炎。

「看他躺在病床上真的很難過，但我們都沒有權力要求拔管或是不裝呼吸器，因為只是朋友而已...」協會表示，馬爺爺來台30幾年，雖然他在海外曾有子女，但是根本沒有人知道他的子女們在哪個國家，畢竟他們失聯很多年了，是否還在世上也不知道。

社會局也曾經試著聯繫英國與加拿大找尋親人，但是都沒有下文，現在的他只能在冷凍櫃等待火化。協會表示，原本社會局配合的慈善單位並沒有規劃公祭，有幾位善心人士不忍爺爺在最後一刻孤單離去，願意籌錢自費規劃一個簡單的告別式，等確定時間後會公告大家。

▲「馬爺爺」把浪貓當小孩般疼愛。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

愛貓人「馬爺爺Jerry」獨居在高雄林園區，出於一份對貓咪的愛心，他不惜花光金錢，也想要給無家可歸的浪浪一個家，在家裡收容狀態比較差的貓咪。由於他在台灣沒有家人，因此貓咪就是他生命的全部。馬爺爺Jerry甚至為貓咪都取了名字，每隻貓咪背後的故事，他都可以侃侃道來，是位不折不扣的貓咪使者。

馬爺爺Jerry年事漸長，需要照顧的貓咪越來越多，甚至偶爾也要去看醫生，因此每個月的飼料與開銷越來越大，這些常常壓得他喘不過氣，但他仍咬緊牙關，在高雄市立空中大學擔任講師，以微薄的收入，繼續照顧餵養這群毛孩子。

由於貓咪數量越來越龐大，有些不喜歡貓的鄰居會排擠他，激進一點的會罵他「頭腦有問題」。再加上馬爺爺Jerry晚年出現「失智」現象，以及逐漸無力照顧環境、幫助浪貓結紮，有些人故意棄養貓咪給爺爺，這些因素也讓馬爺爺與鄰居的關係更為尷尬，需要有人來幫助他們。

▲馬爺爺年事已高，已無力再照顧這麼多的浪貓，因此邱于軒團隊至爺爺家裡接手貓咪。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員邱于軒）



▲邱于軒團隊與協會一起接手貓咪的照護問題。



當時市議員邱于軒接獲陳情並出手處理，為了爺爺和貓咪的健康，與動保處、社會局、衛生局、和愛狗人協會等單位討論後，協助將幼貓送養。爺爺的部分則由社會局接手，入住護理之家養老。

生前對浪浪無私奉獻的馬爺爺Jerry，離開的消息也讓很多人不捨，大家感謝他默默為台灣流浪動物付出，祝福他一路好走。

▲希望馬爺爺在天上一樣有很多貓貓陪伴。（圖／翻攝自Facebook／餵貓英國人馬爺爺Jerry）