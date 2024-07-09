桃園單身男被愛沖昏頭！　網路女友1聲「親愛的」他衝郵局匯5萬

▲陳男被愛沖昏頭到郵局欲匯款5萬元給女網友。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名41歲單身無業陳姓男子，到郵局欲匯款5萬元給網路上認識的女友，行員關懷提問下察覺有異通報警方，員警一眼看出這是常見的假交友型詐騙，與行員聯手勸阻，成功阻止陳男匯款。

▲警方勸說這是假交友真詐騙，阻止陳男匯款。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員李卉蓁、許仁傑8日接獲郵局通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款隨即趕往現場，雖然行員關懷詢問，但陳姓男子仍然不願意說出為什麼要匯款給對方，後來在員警與行員聯手勸說下，陳男才將手機對話內容給員警查看，員警一眼就發現這是常見的假交友型詐騙。

陳男才說出前段時間在LINE認識一名王姓女子，聊一段時間後，王女開始稱呼陳男為「親愛的」，在取得陳男信任後，即稱需要借5萬元急用，叫陳男到郵局匯款，陳男疑似被愛情沖昏頭至郵局準備要匯款，所幸員警與行員聯手勸導，陳男才警覺自己遭詐騙，成功阻止匯款。

警方提醒民眾，詐騙集團常利用下載美女圖案在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，之後再以各種理由要求匯款，民眾一定要小心查證，有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢以免受騙上當。