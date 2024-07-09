戶外飆40度高溫　男把生麵團「放車上4小時」成功烤出麵包

▲男子用熱車烤麵包。（圖／翻攝自Facebook／Saguaro National Park）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州近來處於炎熱高溫中，室外甚至出現華氏100度（約攝氏37度）以上高溫，當地國家公園一名護林員竟然異想天開，使用汽車儀表板烘烤糕點，最後成功製出香蕉麵包，創意料理方式在網上爆紅。

亞利桑那州土桑市(Tucson)仙人掌國家公園護林員6月28日在臉書上發文，當天上午11時左右，戶外天氣約華氏97度（約攝氏36度），汽車儀錶板顯示車內溫度高達華氏163度（約攝氏72度），潮濕悶熱的車內環境宛如烤箱，讓他決定嘗試烘烤料理。

畫面中可看到，護林員把2個生的香蕉麵包麵團放在儀表板上，下午2時再查看時，戶外溫度高達華氏105度（約攝氏40度），車內溫度也飆升至華氏211度（約攝氏99度），發現儀表上的麵包表面已經呈現金黃色。

護林員下午3時將糕點從車內拿出來時，糕點的外部已經整個被烘烤為金黃色，雖然內部仍有一點軟爛，但他們認為這份糕點還算是烘烤成功。

貼文爆紅後獲得上萬人按讚留言，「什麼時候要出車子烤箱食譜」、「我敢打賭，這輛車聞起來一定很驚人」、「可以把買烤箱的錢省了」。當地媒體報導，由於當地每年夏季常出現華氏100度以上高溫，公園護林員之前也成功用車內高溫烤餅乾。