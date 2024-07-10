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三星電子談判未果！工會再發起「無限期罷工」　盼癱瘓半導體產線

▲▼南韓三星電子最大工會從8日起發動第一波罷工，要求資方能夠加薪。（圖／路透）

▲南韓三星電子最大工會從8日起發動第一波罷工，要求資方能夠加薪。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子本月8日迎來創立以來，首次由工會組織「全國三星電子勞動組合」所發起的大罷工，要求資方加薪。原本在3天罷工期間結束後，將於15日執行第二波罷工，豈料工會卻在第一波罷工結束後，從今（10）日起展開第二波的無限期罷工，預估將有6540人參加，且多半是半導體產線的從業人員。

這一天，三星電子剛好預計在法國巴黎羅浮宮舉辦新品全球發表會「三星Galaxy Unpacked 2024」，推出兩款摺疊手機、智慧戒指、智慧手錶、藍芽耳機等。

根據《韓聯社》，當初三星電子工會原本預計15日再度執行第二波罷工，但礙於第一波罷工時資方從未試圖溝通，使得心灰意冷的工會決定在第一波罷工結束後，便立刻投入第二波罷工。工會向成員們喊話，「為了朝向勝利的目標邁進，需要大家當機立斷！」

目前三星電子在南韓總共有12萬5000多名員工，其中最大的工會組織「全國三星電子勞動組合」的成員數從先前的2萬8400人增長至3萬1000人，占全體員工總數比例達24.8%，其中有6540名成員示意參加罷工，而來自半導體設備、製造、研發相關產線的職員就高達5211人。

為了讓管理階層「感到後悔」，三星電子工會發起罷工的目標為讓半導體產線生產中斷，「就算半導體工廠採自動化，但如果缺乏設備、檢驗等相關人員，則生產時程將不得不被迫延遲。」

三星電子工會向資方提出許多要求，包括保障工會成員享有「工會創立紀念日」（有薪假）、工會全體成員基本加薪率為3.5%、改善成果級制度、賠償因罷工所造成的經濟損失。

針對工會發動第二波罷工，三星電子對外強調，目前半導體產線生產時程並未受到影響、一切皆正常運作中，一旦因為罷工導致缺工，將會投入替代人力，「目前仍持續試圖和工會重啟對話。」

►創立以來首次罷工！南韓三星電子薪資談判破裂　工會抗議資方藐視 

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